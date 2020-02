Divani in velluto e non solo, i rimedi naturali per eliminare le macchie

Il divano è sicuramente l’elemento d’arredo più amato del soggiorno. Permette di rilassarci, guardare film e serie tv in compagnia della famiglia o di concederci qualche momento dedicato a noi leggendo un buon libro. Per questo motivo la manutenzione è importante e dobbiamo fare il possibile per mantenerlo sempre pulito e in ordine. I materiali che lo compongono sono differenti tra loro, pelle, stoffa o velluto hanno bisogno di trattamenti differenti per evitare di rovinarli. Avevamo già parlato di come prenderci cura e togliere le macchie da un divano in pelle e in tessuto, tra prodotti naturali e specifici, le alternative sono tante, vediamo dunque oggi qualche rimedio naturale in più e come pulire e far tornare come nuovo anche un divano in velluto.

Rimedi naturali

Divano in tessuto: mescolate un litro di acqua con un bicchiere di aceto bianco e alcune gocce di olio essenziale di eucalipto . Se preferite potete sostituire l'aceto con il bicarbonato . A questo punto immergete un panno all'interno del composto, strizzatelo bene e passatelo su tutta la superficie del divano. Sia l'aceto che l’olio di eucalipto elimineranno gli acari. Invece, per eliminare le macchie, la soluzione handmade è quella di prepare una soluzione composta da un litro d’acqua con due cucchiai di ammoniaca . Questa può essere sostituita dal succo di limone o dal bicarbonato . Passate la miscela sulle macchie e poi risciacquate con una spugna bagnata d'acqua.

Divano in pelle: Se il divano si macchia e ve ne accorgete subito tamponate con del borotalco per asciugarla. Successivamente togliete l'eccesso con un panno o un pennellino a setole morbide e usate del latte detergente su un disco di cotone per eliminare definitivamente la macchia.

Divani in velluto

In questo caso, prima di procedere alla pulizia approfondita si deve eliminare la polvere. Per farlo al meglio, è bene spazzolarlo prima nel senso del pelo e poi contropelo. Per lavarlo utilizzate una soluzione di aceto bianco e acqua tiepida e passatela usando una spazzola dalle setole morbide. Se ci sono macchie, unite all'acqua qualche goccia di detersivo per piatti. Immergete un panno nel composto e passatelo sul divano ben strizzato. Per asciugare la zona usate un asciugacapelli, ma tenetelo a debita distanza per non creare aloni.

