Fai da te: come rimuovere la ruggine da cancelli e ringhiere

Con il passare del tempo, la pioggia e l’esposizione agli agenti atmosferici, possono ossidare i cancelli e le ringhiere in ferro della nostra casa con la conseguente formazione di ruggine. Un processo inevitabile, che però può essere risolto con una corretta manutenzione. Basta avere gli attrezzi e i prodotti giusti e potrete togliere la ruggine con il fai da te in poche e semplici mosse.

Rimozione della ruggine

Per eliminare la ruggine la prima cosa da fare è sicuramente rimuovere lo strato superiore. Per effettuare questa operazione è possibile utillizzare degli attrezzi specifici come la smerigliatrice elettrica o una levigatrice. Ovviamente, però, non tutti possiedono questi utensili. In questo caso puoi procedere alla rimozione della ruggine manualmente, con della carta vetrata. Indossa una mascherina antipolvere, degli occhiali protettivi e comincia a raschiare la superficie del tuo balcone o del tuo cancello.

Il consiglio in più

Se manualmente non riesci ad eliminare tutta la ruggine presente, ti consigliamo di trattare la superficie con il convertitore di ruggine. Questa sostanza a base di resine sintetiche blocca l’ossidazione, trasformando la ruggine in uno strato protettivo duro e verniciabile.

Stuccatura

Una volta che hai grattato via tutta la ruggine, assicurati che sulla superficie non siano presenti fori o piccole crepe. Viceversa, sarà necessario procedere ad una stuccatura. Per questa operazione si utilizza uno prodotto specifico per il ferro, lo stucco metallico. Una volta asciugata perfettamente la superficie, puoi procedere con il trattamento antiruggine per trattare le parti del tuo balcone o del cancello.

Verniciatura

Per terminare il lavoro non ti resta che eseguire un ultimo passaggio: la verniciatura con uno smalto per metallo. In commercio sono presenti moltissimi smalti da diluire con l’acqua o smalti a solvente.