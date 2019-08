Perché smettere di stirare? Vantaggi e consigli

Sono numerose le persone in Italia che stirano con una certa frequenza i loro capi dopo il bucato. Stirare diventa un compito che se viene svolto con zelo eccessivo può trasformarsi in un’incombenza in grado di sottrarre alle nostre giornate ore preziose che potremo dedicare al relax e ai nostri cari. La verità è che possiamo evitare di stirare quasi tutto o utilizzare il ferro da stiro solo per le grandi occasioni. Scopriamone i vantaggi.

Vantaggi ecologici

Ogni volta che stiriamo ci rendiamo responsabili di un certo spreco oltre che dell’emissione di gas inquinanti nell’atmosfera. Indossare abiti non proprio perfetti può diventare, quindi, un sistema concreto per dare il nostro piccolo contributo per la tutela del pianeta. Non stirare per un anno equivale a piantare sette alberi o ad avere sette veicoli in meno in circolazione. Si producono meno rifiuti come quelli dei contenitori di plastica dell’acqua distillata o degli spray e prodotti vari che si utilizzano per stirare più facilmente.

Vantaggi economici

Un ferro da 1200W tenuto acceso per un’ora può costarvi circa 2 euro, se siete bravI e sfruttate le tariffe biorarie. Ma se avete un ferro da stiro più potente (per esempio 1750-2000W) e dovete stirare quando avete tempo, quindi non sempre negli orari migliori, o la vostra tariffa dell’energia elettrica è di fascia alta, un’ora di stiro può arrivare a costarvi anche 6 euro.

Vantaggi salutari

Per stirare un enorme quantità di vestiti, si arriva a soffrire di mal di schiena, dolori al braccio e alla spalla. Non sarebbe meglio risparmiare al nostro corpo anche questa fatica? Inoltre si evitano alcuni incidenti domestici in quanto il ferro da stiro acceso è pur sempre un oggetto rovente che può ustionarvi.

Cosa possiamo evitare di stirare

Se proprio non potete fare a meno di stirare, evitate almeno di stirare gli accessori per la casa e alcuni indumenti, vediamo quali sono: