Gli usi domestici della soda caustica: consigli e precauzioni

L'idrossido di sodio, talvolta denominato impropriamente idrato di sodio e commercialmente noto come soda caustica, è una base minerale molto forte, una sostanza solida a temperatura ambiente e spesso venduta in forma di gocce biancastre dette perle, pasticche o perline. Nell'industria chimica, è un reagente di ampio impiego, ma spesso, vinene utilizzata anche anche per diversi usi domestici. Scopriamoli.

Usi domestici della soda caustica

In passato la soda caustica veniva utilizzata per la manutenzione degli scarichi domestici, dei lavelli della cucina o del bagno. Versata nello scarico interessato assieme ad una miscela di acqua calda e aceto, liberava completamente lo scarico.

L'idrossido di sodio, inoltre, attuando le giuste precauzioni, può anche servire per la preparazione domestica del sapone. La reazione di saponificazione ha bisogno dalle 4 alle 6 settimane di tempo per assicurare che il sapone non risulti caustico. Terminato il processo di saponificazione, la soda scompare dal prodotto finale creando un sapone ecologico e biodegradabile facile nell'utilizzo e adatto per tutto il bucato.

La soda caustica è poi particolarmente indicata per pulire perfettamente incrostazioni di barbecue, forni, bistecchiere, cappe e fornelli. La pulizia avviene immergendo la parte da trattare in acqua calda e soda caustica. Grazie ad il suo impatto corrosivo, riesce ad eliminare tutte le incrostazioni presenti e lascia la superficie splendente.

Precauzioni

Ricordiamo però che l'idrossido di sodio possiede una notevole capacità corrosiva. Il solo contatto del composto solido con la pelle non causa gravi ustioni, ma è comunque pericoloso e per questo è consigliabile maneggiarlo sempre con guanti ed occhiali protettivi. Al contrario, il contatto del composto mentre reagisce con acqua può essere molto dannoso. Di conseguenza, la sostanza deve essere maneggiata con estrema cautela, un solo lieve contatto può comportare seri danni.