Quale tostapane scegliere, guida all'acquisto

A chi non piace il profumo del pane appena tostato? Utile elettrodomestico per colazioni golose, con il tostapane in pochissimi minuti potrai riscaldare il tuo croissant o il tuo pane. Oltre ad essere molto versatile, questo strumento ti consente di evitare inutili sprechi, infatti, il pane del giorno prima che magari risulta secco e molliccio, può trasformarsi in croccante, proprio come se fosse appena sfornato, ciò che ne risulta è anche un ottimo risparmio in panetteria.

Quale tostapane scegliere?

Per quanto riguarda la scelta del design e del tipo di tostapane, sul mercato troviamo una vasta scelta, che va dal tostapane vintage, stile anni '60, a quello ultratecnologico. I tostapane sono disponibili in una grande varietà di tipologie e dimensioni, e i prezzi possono variare notevolmente. Quelli classici possono scaldare contemporaneamente 2 o 4 fette di pane. Alcuni permettono di scaldare soltanto fette di dimensioni standard, mentre altri offrono fessure più ampie che permettono di scaldare anche brioche o fette di dimensioni maggiori.

Vantaggi

Tra i principali vantaggi di un tostapane ricordiamo che sono:

economici;

facili da utilizzare.

Scelta del tostapane, quali caratteristiche tenere in considerazione

Sono pochi gli aspetti da esaminare nella scelta del tostapane. La maggior parte di questi apparecchi ha come caratteristica fondamentale la presenza di due scomparti in cui sistemare le fette di pane. Le pinze di metallo, indispensabili per contenere i toast e la loro farcitura, sono forse l’elemento principale. Senza di esse potrebbe essere complicato preparare dei toast. La potenza, espressa in Watt, può variare dai 550W dei modelli base fino a 1800W qualora fossero presenti maggiori funzionalità. Fondamentale il cassetto estraibile per raccogliere le briciole per una corretta pulizia. Non essenziale, ma molto comodo è l’accessorio a forma di griglia per scaldare le brioche, solitamente presente nei prodotti di fascia alta.

Dove acquistare il tuo tostapane a Trieste

Unieuro City (Via Matteo Renato Imbriani, 8)

MediaWorld (Torri d'Europa - Via Italo Svevo, 14)

Smeg (Via Giosuè Carducci, 9)

