Rimedi naturali, gli incredibili usi domestici dell'argilla

Detergente e deodorante per la cucina: ideale per sgrassare il lavello e il piano cottura , basta mescolare due cucchiai di argilla verde in polvere , un cucchiaio di bicarbonato di sodio e 20 gocce di olio essenziale di limone .

Deodorante per ambienti: una ciotola di argilla mescolata a qualche goccia di olio essenziale è un ottimo deodorante naturale per ambienti. Basta scegliere la fragranza che più ci piace ed unirla all'argilla.

Eliminare i cattivi odori dal frigorifero: per eliminare in maniera naturale i cattivi odori dal frigo basta aggiungere qualche goccia di olio essenziale agli agrumi a una tazza di argilla verde, mescolarla e lasciarla asciugare bene prima di riporla nel frigo.

Eliminare le macchie di unto: in questo caso è meglio utilizzare l’argilla bianca. Ne basterà un cucchiaino da spargere direttamente sulla macchia e lasciarla agire per qualche minuto e poi spazzolarla via con una spazzola per abiti.