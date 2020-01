I molteplici usi della scorza d'arancia, rimedio naturale per la casa e la bellezza

Tra i frutti di stagione più amati in questo periodo non mancano sicuramente le arance, un'importante fonte di minerali tra cui ferro, sodio, magnesio, potassio, zinco e calcio, ma anche di vitamine come la A, la B e soprattutto la C. Ricche di sostanze con proprietà antiossidanti come i flavonoidi e il beta-carotene, le arance sono davvero importanti per il benessere del nostro organismo. Ma oltre alla sua polpa, anche la scorza può essere un ottimo rimedio naturale per le faccende domestiche, per la salute e la bellezza. Utile e priva di sostanze dannose, scopriamo quattro usi alternativi della scorza di arancia.

Detergente per la casa

La scorza d'arancia può essere utilizzata come detergente per la casa. Un rimedio naturale, quindi più salutare, rispetto a quelli chimici che si trovano in commercio, per preparare il prodotto basterà usare una tazza di aceto bianco e due scorze. Mettete i due ingredienti all’interno di un barattolo e lasciatelo riposare al buio per una settimana, dopodiché potrete versare il liquido ottenuto all’interno di un flacone con spruzzino. Otterrete un ottimo alleato per smacchiare e lucidare, inoltre lascerà un gradevole profumo di arancia. Provatelo soprattutto sull'acciaio inox, vedrete che risultati.

Deodorante biologico fai da te

Grazie alla scorza di arancia potrete creare un deodorante per la casa completamente naturale, che sprigionerà un gradevole profumo e igienizzerà l’abitazione. Basta procurarvi un’arancia e 20 chiodi di garofano. Inserite all’interno della scorza tutti i chiodi di garofano e posizionate il frutto in un punto strategico, così da godere del piacevole aroma e della sua azione purificatrice.

Esfoliante viso

Ideale anche come esfoliante completamente naturale, la scorza di arancia darà tono e luminosità alla pelle del vostro viso grazie all’azione della vitamina C. Basta grattugiare la buccia e inumidirla con un cucchiaino di acqua di rose; dopodiché massaggiate leggermente il prodotto sulla pelle lasciandolo agire per almeno cinque minuti, infine sciacquate e applicate una crema idratante.

Repellente per insetti

Solitamente zanzare e insetti sono infastiditi dall’odore degli agrumi. Basterà, quindi, posizionare pezzetti di scorza vicino alle finestre e sui davanzali, vedrete che risultati.