Bricolage: come realizzare una profumata flower bag

Amanti della natura e del bricolage? Se questo connubio vi caratterizza non potete non conoscere le flower bag, delle eleganti e originali composizioni floreali realizzate con i fiori e le piante che più amiamo. Un'idea molto creativa per decorare casa o per fare un regalo personalizzato a chi vogliamo bene. Realizzarla è semplice, basta recuperare il materiale necessario e seguire dei semplici passaggi. Ecco a voi il procedimento.

Cosa serve

rete Esazinc;

muschio fresco - per rimanere in tema natalizio;

terriccio:

piante (a scelta);

sacchetto di nylon;

filo di rame da 2mm;

pinze e taglierino;

un cartoncino da 50x60 cm.

Come si realizza

Per prima cosa, con il cartoncino realizzate una croce da 15 cm e 7x11 di altezza. Aprite la rete Esazinc su un tavolo e appoggiate la croce in cartoncino sopra. Con le pinze, poi, ritagliate la rete lungo la sagoma. Con il filo di rame, invece, sagomate un rettangolo da 7x15 cm e con due pezzi da 20 cm create i manici a U. Dopodiché, si piegano i lembi della rete verso l'interno e si agganciano al rettangolo di rame. Infine, bisogna sigillare i lati della borsa annodando i fili rimasti. Sulla parete interna inserite del muschio, il sacchetto forellato pieno di terriccio e le piante con le radici.