Movie Maker, ecco come creare contenuti di alta qualità

Movie Maker è un programma di Windows che permette di creare filmati e presentazioni personalizzate con musica, effetti e tanto altro ancora sul computer. Usarlo è molto semplice, basta seguire delle indicazioni precise. Che sia per lavoro o per divertimento, ecco quali sono tutte le caratteristiche di questo software e come fare a utilizzarlo nel pieno delle sue funzionalità.

Come usarlo

Il programma è suddiviso in tre aree principali:

I riquadri: vanno utilizzati a seconda delle operazioni che desiderate effettuare e del tipo di filmato che si vuole ottenere. Il primo è il riquadro “ attività ”, in cui sono elencate tutte le opzioni utili per la creazione del vostro filmato, come le importazioni del file e le varie modifiche. La sezione “ raccolta ”, invece, archivia i clip; mentre nel riquadro “ contenuti ” potrete trovare tutti gli effetti da utilizzare durante la creazione del vostro filmato.

Lo storyboard: un’area dedicata alla visualizzazione e si usa per esaminare la sequenza e l’ordine delle slide che avete scelto. La sequenza temporale permette di visualizzare nel dettaglio il vostro progetto. Grazie a quest'area potrete tagliare un clip audio, regolare le transizioni e visualizzare tutte le tracce audio.

Monitor di anteprima: questa funzione serve per riprodurre in anteprima il progetto che avete creato prima che sia pubblicato. Con i pulsanti posti al di sotto del monitor dell’anteprima potrete riprodurre il videoclip ed esaminarlo fotogramma per fotogramma.

Importare file

Con Movie Maker è possibile importare diverse tipologie di file: audio, video e file di immagine di diverse estensioni. Per importare un file cliccate su “importa elementi multimediali” che trovate nel menu File. A questo punto, scegliete il file e cliccate su “importa”.

Effetti e titoli

Per aggiungere al vostro filmato effetti speciali, selezionate l’immagine, oppure il titolo a cui desiderate aggiungere l’effetto. A questo punto, selezionate “effetti” dal menu strumenti e scegliete l’effetto che volete aggiungere dal riquadro dei contenuti. Per modificare un effetto, scegliete il video dal menu “clip” e cliccate su “effetti”. A questo punto potrete rimuovere un effetto, cliccando nell’area “effetti visualizzati”.

Pubblicare e condividere

Quando avrete ultimato il vostro progetto, potrete pubblicare il vostro video e condividerlo in diversi modi, tramite il pc, con un CD o mediante un DVD. Per pubblicare un filmato su PC, è sufficiente selezionare “pubblica filmato” dal menu File. Invece, per masterizzare il filmato che avete ottenuto su un DVD, basta inserire il DVD nel masterizzatore, aprire il video da Movie Maker e scegliere “pubblica” dal menu File. Inoltre, potete anche allegare un filmato che avete prodotto ad una mail utilizzando le impostazioni disponibili per l’operazione degli allegati, oppure trasferire un filmato direttamente sulla vostra fotocamera.