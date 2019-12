Gift-card, guida al corretto utilizzo

Avete ricevuto una gift-card a Natale e non sapete come utilizzarla? La gift-card è senza dubbio il regalo di Natale perfetto, evita di commettere gravi errori quando non si sa proprio cosa scegliere. Pochi però conoscono esattamente le regole del suo funzionamento. Ecco una guida per il suo corretto utilizzo.

Gift-card, cosa deve contenere il contratto

Chi acquista una carta regalo dovrebbe prima essere messo a conoscenza delle caratteristiche di utilizzo e delle clausole contrattuali previste dal punto vendita rilasciante. Per essere valido, il contratto deve fare esplicito riferimento alla normativa sul diritto di recesso ed indicare in modo chiaro:

termini e modalità di utilizzo;

termini di garanzia legale;

cosa fare in caso di furto o smarrimento della gift-card;

a chi rivolgersi in caso di reclamo;

il foro di competenza in caso di contenzioso (che generalmente è quello di residenza del consumatore).

Gift-card, quando scade?

Senza ombra di dubbio, il problema principale della gift-card è individuare la data di scadenza. Infatti, in mancanza di una regola generale, ogni punto vendita può determinare le proprie regole. La gift-card può avere durata illimitata, può durare un anno oppure il commerciante può stabilire dei termini inferiori, a sua discrezione.

Da quando bisogna contare i termini per il suo utilizzo?

È lecito chiedersi se il conto alla rovescia inizi al momento dell’acquisto in negozio oppure al momento del ricevimento della carta regalo. Questa importante informazione è scritta nel contratto, purtroppo però nella maggior parte dei casi il venditore non ha tempo di spiegare in maniera esaustiva come e quando la gift-card va usata. È opportuno controllare le disposizioni di riferimento sul sito Internet del punto vendita che ha rilasciato la carta regalo oppure recarsi di persona e chiedere spiegazioni, in modo da scongiurare il pericolo di far passare i termini per poter usufruire del buono spesa.

Possono essere utilizzate su internet?

Un altro punto che suscita dei dubbi riguarda la possibilità o meno di utilizzare la gift-card per l’acquisto di prodotti online. Anche in questo caso non c’è una regola generale e tutto dipende dalle clausole contrattuali. Non di rado, infatti, le gift-card possono essere utilizzate solo recandosi personalmente nel negozio rilasciante.

Cosa succede se non la si spende tutta?

In questi casi possono profilarsi tre ipotesi: il rimborso in contanti o sotto forma di un altro buono spesa, la proroga del termine o la perdita dell’importo. Il tutto dipende dai termini e le condizioni dell’esercizio commerciale che ha rilasciato la gift-card.

Si può recuperare la gift-card in caso di furto o smarrimento?

In questo caso bisogna sempre consultare il regolamento del negozio che ha emesso la gift-card, ma questa possibilità è quasi sempre garantita. Quindi, comunicando i propri dati e mostrando la carta d’identità al servizio clienti o direttamente in negozio sarà possibile risalire al codice della carta, bloccarla, e verificare l’importo in denaro che non è stato ancora speso. A questo punto la gift-card verrà duplicata con l’importo rimasto e quindi i soldi non andranno persi.