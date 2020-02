Dichiarazione dei redditi 2020: le novità introdotte

il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico: nel dettaglio, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è stato elevato a 4.000 euro. Il modello di dichiarazione per l’anno 2019, inoltre, è aggiornato per quanto riguarda l’importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione per spese di istruzione, adesso pari a 800 euro.