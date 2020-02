Servizio oggetti smarriti e rinvenuti, ecco la procedura da seguire

Qual è il regolamento vigente inerente agli oggetti smarriti o rinvenuti? Come spiegato sulla pagina dedicata del Comune di Trieste, chiunque trova un oggetto smarrito ha l'obbligo di restituirlo al proprietario, ma se non lo conosce, deve consegnarlo senza alcun ritardo al Comune.

Come funziona?

Sia chi ritrova o chi smarrisce un oggetto, può rivolgersi all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune. L'ufficio provvederà alla compilazione degli appositi verbali di ritrovamento e alla consegna dei beni (al proprietario o al ritrovatore) come previsto dal Codice Civile. Inoltre, l'Ufficio Oggetti Smarriti provvede mensilmente alla pubblicazione all'albo pretorio, presso la stampa e alle emittenti televisive locali i ritrovamenti presso il Comune e presso Trieste Trasporti. Se il proprietario dell'oggetto smarrito verrà rintracciato, la restituzione sarà immediata, ma se quest'ultimo non viene rintracciato entro un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione della denuncia, la proprietà del bene passa a colui che l'ha ritrovato.

A chi rivolgersi?

Oltre all'Ufficio Oggetti Smarriti - con sede Piazza Unità, 4 - il cittadino può rivolgersi anche alla Polizia Postale, alla Questura o alla Depositeria di Trieste Trasporti.

Documenti

I documenti da presentare in caso di smarrimento sono la ricevuta di deposito, la Carta d'identità o altro documento di riconoscimento e la denuncia di smarrimento.

Per maggiori informazioni e per conoscere il regolamento oggetti rinvenuti visita la pagina dedicata del Comune di Trieste/Servizi/Oggetti smarriti e rinvenuti.