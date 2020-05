In arrivo il bonus figli fino ai 14 anni: come funziona

Con il decreto di Maggio, in cui è previsto un fondo di 50 miliardi di euro, arriveranno molti interventi a sostegno dell'economia italiana e delle famiglie colpite da questo lungo periodo di emergenza causa Covid-19. Come sottolinea la ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, tra le varie misure previste, sarà possibile estendere l'assegno di natalità che era stato introdotto nella legge di Bilancio a tutti i figli minori di 14 anni.

Bonus figli straordinario fino a 14 anni

È proprio questo il nome dell'agevolazione, il bonus figli è infatti chiamato “Bonus figli straordinario fino a 14 anni”. In poche parole, si tratta di un’estensione del bonus bebè utile a dare un supporto alle famiglie con figli che si trovano in difficoltà. Un bonus che era previsto tra le misure allo studio del Governo da includere nel cosiddetto “Decreto Aprile”.

Come ottenerlo

Per ottenerlo è necessario presentare apposita domanda all’Inps con il modulo e i dettagli che saranno pubblicati e forniti insieme al decreto. L’assegno varia dagli 80 ai 160 euro per ogni figlio e verrà erogato in base al reddito Isee.

Requisiti

Per poter usufruire del bonus figli è necessario avere un minore a carico (fino ai 14 anni di età) che abbia un reddito personale minore di 2.840 euro annui. Ma per accedere al bonus non ci sono limiti di reddito, l’Isee serve solo a stabilire l’importo spettante. Anche se si ha un reddito alto, dunque, si avrà diritto alla base del bonus figli che è di 80 euro. Nel dettaglio: