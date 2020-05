Arriva il Reddito di emergenza per le famiglie in difficoltà: come richiederlo

Tra le varie misure previste dall'atteso decreto Maggio 2020 per fronteggiare l'emergenza Coronavirus arriva anche il Reddito di emergenza 2020 per i disoccupati, per chi non ha un reddito e per chi non ha un lavoro regolare. La domanda dovrà essere presentata entro luglio, si parte da un contributo di 400 euro fino ad arrivare ad 800 in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Ecco quali sono i requisiti per fare richiesta.

Rem 2020: requisiti

Il Reddito di emergenza ha l'obiettivo di sostenere le persone escluse dalle altre misure messe in atto dopo l’emergenza Coronavirus, potrà essere richiesto tramite modulo Inps ed avrà una durata complessiva di 3 mesi. Ecco i requisiti per richiederlo:

residenza in Italia;

un valore del reddito familiare del richiedente, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore al valore del Rem stesso;

un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;

valore Isee inferiore a 15.000 euro.

Nel caso di nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma già percepita a patto che non superi il limite dello stesso Rem.

Chi non ha diritto al Rem 2020

Invece, sono esclusi dal Rem coloro che già rientrano nelle coperture definite dal decreto Cura Italia. Come si legge nella bozza del decreto Maggio, inoltre, non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.