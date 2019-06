Assegno per il nucleo familiare, come ottenerlo a Trieste

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo economico erogato dall'INPS riservato ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Requisiti

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo di quest'ultimo. Inoltre, sono previsti importi e fasce di reddito più favorevoli per alcune tipologie di nuclei, ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili. Tale contributo economico viene concesso ai nuclei familiari che hanno almeno tre figli minorenni. L'assegno viene erogato per 13 mensilità ed è corrisposto, agli aventi diritto, sulla base del valore Isee del nucleo familiare che viene rivalutato di anno in anno in seguito a comunicazione della Direzione Centrale dell'INPS. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Inoltre, per ricevere l'assegno è necessario essere residente nel Comune di Trieste ed essere:

un cittadino italiano o comunitario o un cittadino extracomunitario titolare di permesso di soggiorno CE

La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo al Comune che poi e trasmetterà i dati relativi all’INPS. Successivamente l’INPS provvede ad erogare direttamente l’assegno.

A quale categoria di lavoratori spetta?

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:

lavoratori dipendenti del settore privato;

lavoratori domestici e somministrati;

lavoratori iscritti alla Gestione Separata;

lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;

lavoratori dipendenti agricoli;

titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;

titolari di prestazioni previdenziali;

lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Procedure e documenti

Per fare domanda occorre recarsi o contattare, fissando un appuntamento tramite il numero verde 800884800, allo Sportello Famiglia del Comune (Via Mazzini 25). I documenti da presentare sono:

Domanda per l'attribuzione dell'assegno su modulo predisposto;

Isee ;

per i cittadini extra-comunitari la fotocopia titolo di soggiorno.

Per maggiori informazioni al riguardo e per scaricare il modulo predisposto visitate la pagina web dedicata del Comune di Trieste.