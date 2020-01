Bonus bebè 2020, tutte le novità per ottenere l'assegno di natalità

Buone notizie per tutte le famiglie italiane, nell'anno corrente potrà essere richiesto il bonus bebè senza alcun limite di reddito, a stabilirlo è la Legge di Bilancio. Ma non è finita qui, cambia anche l'importo dell'assegno di natalità riconosciuto ai figli nati o adottati a partire dal 2020.

Bonus bebè, cosa cambia?

Se fino allo scorso anno era possibile usufruire dell'agevolazione avendo solo un determinato requisito ISEE (non doveva superare i 25.000 euro), a partire dal 2020 il modello ISEE per il bonus servirà solo a calcolare l’importo che verrà assegnato, l’aumento arriverà fino a 1.920 euro per le famiglie con i redditi più bassi, ma la base sarà di 80 euro per tutti. Nel dettaglio l'assegno mensile sarà di:

160 euro per le famiglie con ISEE fino a 7.000 euro;

120 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro;

80 euro per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di un secondo figlio, nato o adottato entro e non oltre l'anno, l’importo dell’assegno di natalità sarà aumentato di un ulteriore 20%.

Come fare domanda?

Per fare domanda occorre rivolgersi all'INPS. Nel dettaglio bisogna:

inviare la domanda tramite il portale dell'INPS se si posside già un PIN;

in alternativa, rivolgersi al patronato o telefonare al numero del contact center INPS;

compilare e consegnare all'INPS il modulo predisposto.

Ricordiamo infine, che la domanda va presentata entro e non oltre 90 giorni dalla nascita o dell'adozione del figlio.