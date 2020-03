Bonus latte artificiale 2020, cos'è e come funziona

Tra i bonus previsti a sostegno della natalità, è stato approvato dalla Commissione di Bilancio al Senato anche il bonus latte artificiale 2020. Un incentivo a sostegno delle mamme che per problemi, dovuti a particolari patologie, non hanno la possibilità di allattare il proprio nascituro al seno. Per il provvedimento sono stati stanziati 2 milioni per il 2020 e 5 milioni per il 2021, in questo modo i genitori possono ricevere il contributo per un importo massimo di 400 euro. Il bonus è erogabile fino al sesto mese di nascita del neonato, come sostegno economico nell’acquisto di latte artificiale per allattamento.

I requisiti

Per accedere al bonus sarà necessario possedere determinati requisiti Isee, requisiti che saranno definiti da un apposito decreto del Ministero della Salute e che sarà emanato entro il mese corrente. Inoltre, si dovrà dimostrare di avere delle comprovate patologie che impediscono l’allattamento naturale, individuate sempre dal Ministero della Salute.