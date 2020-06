Centri estivi della città: informazioni utili

Che tipo di attività possono svolgere i ragazzi durante la stagione estiva? Frequentare un centro estivo sarebbe la soluzione perfetta. Queste iniziative, spesso davvero belle e ben organizzate, hanno il duplice vantaggio di accompagnare l’estate dei nostri bambini tramite delle attività da svolgere all’aperto insieme ad altri coetanei. Le proposte sono molteplici, fare sport, imparare giocando e tanto altro ancora, tutte ottime soluzioni che evitano di vedere i nostri figli giornate intere chiusi in casa davanti la playstation, oltre che a regalare del maggiore tempo libero a mamma e papà.

Quali caratteristiche deve avere un centro estivo?

Ma quali caratteristiche deve avere un buon centro estivo? Come facciamo a scegliere quello migliore per i nostri bambini? Innanzitutto, gli spazi devono essere adeguati, a misura di bambino, quindi ampi ma non troppo, per non rischiare di diventare dispersivi. È opportuno che ci sia anche un auditorium interno in modo da poter svolgere delle attività in caso di brutto tempo. Inoltre, è importante che vengano organizzate delle attività, tutto deve essere accuratamente strutturato rispetto a degli obiettivi specifici, fra le varie attività si può praticare sport, fare escursioni, organizzare giochi. Infine, il personale deve essere formato, proprio per questo motivo, è bene conoscere chi gestisce il campo estivo, chi sono i responsabili e gli educatori che si occuperanno del campo e quali competenze hanno.

Quale centro estivo scegliere?

Inaugurato a Muggia il centro estivo per nido e scuola d'infanzia

Quali sono le passioni di vostro figlio? Ama la natura? Ama lo sport? Occorre capire bene gli interessi del ragazzo per fare la scelta giusta, in modo tale che questa nuova esperienza non si trasformi in un brutto ricordo. È fondamentale individuare le attitudini del bambino, le sue passioni, affinché il distacco dalla famiglia sia meno traumatico. Bisogna, quindi, raccogliere quante più informazioni possibili sul centro estivo in questione.

Centri estivi a Trieste

I centri estivi comunali a Trieste sono organizzati in tre tipologie di servizio distinte in base all'età dei bambini:

bambini in età di nido d'infanzia (esclusi i lattanti-fino a 12 mesi compresi) che abbiano già frequentato in maniera continuativa un servizio per la prima infanzia;

bambini in età di scuola dell'infanzia;

bambini in età di scuola primaria.

Requisiti

Tra i requisiti richiesti dal Comune ricordiamo dunque l'età, che deve corrispondere a quella sopra indicata; e la residenza. I bambini devono infatti essere residenti a Trieste. I bambini non residenti ma dimoranti di fatto nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro, studio o altro dei genitori, sono ammessi solo se il comune di residenza è al di fuori della provincia di Trieste. I bambini residenti negli altri comuni della provincia non potranno essere ammessi alle graduatorie; solo in caso di disponibilità residua di posti dopo l’esaurimento delle graduatorie e delle domande di iscrizione fuori termine potranno accedere al servizio.

Le attività

Tutti i centri estivi funzionano dal lunedì al venerdì, con orario 7.30-17.30. Il servizio di mensa è incluso nel servizio e prevede una merenda al mattino, una al pomeriggio ed un pasto a metà giornata. Le attività ludico/ricreative si svolgono nei centri, privilegiando l'uso delle aree esterne. Per i bambini in età di scuola dell'infanzia e di scuola primaria è prevista anche l'organizzazione di uscite. L'effettuazione delle uscite è subordinata alle condizioni meteorologiche.

Per scaricare i documenti utili per presentare domanda (anche online) e conoscere le modalità di pagamento clicca qui (Comune di Trieste).