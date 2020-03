Congedo paternità 2020, cosa cambia e come fare domanda

Aumentano i giorni riconosciuti per il congedo di paternità, questa una delle novità dei bonus famiglia a cui il Governo ha lavorato nella stesura della Legge di Bilancio 2020. Nel dettaglio, aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio, con la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in più se la madre rinuncia ad un giorno di congedo maternità. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.

Requisiti

Come si legge dal sito dell'Inps, possono fruire del congedo i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento del piccolo avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2020. Il congedo obbligatorio è fruibile, quindi, anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente entro il limite temporale appena citato. Inoltre, il congedo è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto al congedo di maternità. Il congedo facoltativo del padre, invece, è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Anche quest'ultimo è fruibile contemporaneamente all'astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita/adozione/affidamento del figlio.

Quanto spetta?

Ai padri lavoratori dipendenti spettano dunque sette giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Quando fare domanda

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima.

Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione del congedo. Nei casi di pagamento diretto da parte dell'Inps, la domanda si presenta online all'Ente attraverso il servizio dedicato. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. In alternativa, si può fare la domanda:

chiamando gratuitamente il Contact Center al numero 803 164 da rete fissa, o il 06 164 164 da rete mobile;

tramite i servizi telematici offerti dai patronati e intermediari dell’Inps.