Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Trieste

I bambini sin dalla più piccola età tendono a esplorare il mondo intorno a loro. Nonostante i molti accorgimenti e le mille attenzioni, i bambini possono trovarsi in situazioni serie e da non sottovalutare come traumi cranici, ustioni, intossicazioni, fratture: questi casi richiedono infatti le cure in Pronto Soccorso. Se il tuo bambino ha bisogno di essere visitato con urgenza e non è possibile che questo sia fatto presso il Pediatra, potete rivolgervi al Pronto Soccorso Pediatrico del I.R.C.C.S. materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.

Le attività

La Struttura Complessa Pediatria d'Urgenza e Servizio di Pronto Soccorso presta assistenza per le urgenze di bambini e adolescenti fino a 18 anni non compiuti e svolge funzioni di:

degenza ordinaria dei casi acuti;

osservazione temporanea pediatrica;

tossicologia clinica;

assistenza semintensiva;

riconoscimento e gestione del dolore;

è attiva sulle 24 ore;

è supportata dalle specialistiche pediatriche dell’Istituto;

svolge attività formativa in qualità di Centro di Riferimento regionale e nazionale per la formazione in emergenza/urgenza pediatrica;

svolge attività di studio nell’ambito delle sperimentazioni di farmaci e presidi ad uso pediatrico nonché attività di ricerca sull’emergenza ed urgenza pediatrica.

Inoltre la S.C. Pediatria d' Urgenza e Servizio di Pronto Soccorso pediatrico rappresenta l’elemento di raccordo dell’IRCC con la pediatria convenzionata, con le strutture pediatriche territoriali e con le pediatrie ospedaliere della Regione, garantendo la continuità dell’assistenza. Inoltre, è riconosciuta a livello nazionale e regionale come riferimento in materia di triage pediatrico informatizzato, presenta tutte le caratteristiche di un III livello, di tipo medico-chirurgico, è in rete con le altre aziende sanitarie della Regione nel programma di prevenzione degli incidenti domestici.

L’attività medica è svolta in stretta interazione con la S.C. Clinica Pediatrica e assicura adeguato training nelle diverse specialità pediatriche. La Struttura promuove l’applicazione della sedazione procedurale in tutte le procedure nelle quali sia considerata utile ai fini del rispetto del paziente.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Contatti

Sede: via dell'Istria 65/1 - edificio centrale, piano terra. Recapiti: 040.3785.333/040.3785.727 (fax).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per evitare affollamenti in questo periodo particolare e conoscere in tempo reale la situazione nei Pronto Soccorso della Regione Friuli Venezia Giulia clicca qui.