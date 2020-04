Parole e ruoli: idee e giochi da tavolo adatti a tutta la famiglia

Non sappiamo come trascorrere il tempo in casa, soprattutto se ci sono dei bambini che hanno sempre voglia di giocare? Piuttosto che tenerli incollati per molte ore davanti allo schermo, i giochi da tavolo dimenticati in un angolo della casa possono tornare in nostro aiuto e sono ideali per adulti e ragazzi. Da Monopoli (Monopoly Junior per i più piccoli) a Taboo, passando per Risiko o Dixit, a voi la scelta. Se però non avete voglia di giocare ad uno di questi passatempo è possibile rispolverare carta e penna e giocare con le parole: via a "Nomi, cose città", "Cosa sono io" di cui esiste anche un'app, "Indovina il disegno" oppure il "Gioco dei mimi".

Come si gioca a "Nomi, cose e città"

Si divide un foglio in colonne, ogni colonna rappresenta un gruppo: nomi di personaggi famosi, film, bevande, animali, città, frutta, verdura e così via. Ogni manche si gioca scegliendo a caso una lettera dell'alfabeto e trovando per ogni categoria un nome che inizi con tale lettera. Un buon gioco per allenare la mente dei più piccoli.

Come si gioca a "Cosa sono io"

I partecipanti devono scrivere su un foglietto il nome di un personaggio o di un oggetto (in base a cosa si è scelto come argomento) e passarla al proprio vicino senza fargliela vedere. In senso orario si inizierà a fare le domande (ad esempio sono un uomo? sono una donna? sono un attore?) al primo "no" si cede il turno.

Come si gioca a "Indovina il disegno"

In un'urna vanno inseriti dei bigliettini nei quali in precedenza sarà stato scritto il nome di un oggetto, un film, un personaggio, un frutto, insomma qualsiasi cosa ci venga in mente. Uno ad uno i giocatori dovranno pescare un bigliettino e dovranno disegnare quello che leggeranno, se gli altri concorrenti indovinano, il giocatore prende un punto, altrimenti il punto va agli altri (si può decidere di giocare a squadre).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come si gioca al "Gioco dei mimi"

Come per il gioco precedente si inseriscono dei bigliettini in un'urna e a turno ne verrà pescato uno. Si può scegliere di giocare a squadre oppure l'uno contro l'altro. Il giocatore deve mimare ciò che è scritto nel bigliettino, se gli altri concorrenti indovinano il giocatore prende un punto, altrimenti il punto va agli altri.