Come scegliere o cambiare il medico di base a Trieste

La figura del medico di base riveste un ruolo chiave all’interno di ogni famiglia italiana. Vero punto di riferimento per ogni esigenza sanitaria, non è infrequente il caso in cui si decida di sostituire il precedente medico oppure, a causa del cambio di residenza, se ne debba scegliere uno. Sono diversi i motivi che rendono necessaria quest'operazione:

quiescenza del proprio medico;

cambio di residenza;

mancanza del rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Difatti, il rapporto tra medico e assistito si fonda sulla reciproca conoscenza e fiducia e sulla trasparenza dei rapporti, se tutto ciò dovesse venire a mancare è possibile chiedere il cambio, scegliendone un altro convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che non abbia superato il massimale di scelte.

Procedimenti per cambiare il Medico di base

Il primo passo è quello di consultare gli elenchi dei medici convenzionati con il SSN presso l’Asl di appartenenza. Alcuni distretti sanitari provvedono alla pubblicazione di queste liste sul proprio portale internet, rendendo molto agevole la consultazione. Il cambio del medico può essere eseguito in qualsiasi momento, e in modo gratuito. Qualora il nuovo medico non fosse disponibile a prendere in carico altri pazienti, il cittadino può effettuare una nuova scelta. La procedura da seguire è la seguente:

il cittadino residente che vuole effettuare la revoca del medico di medicina generale in favore di un altro medico deve rivolgersi agli Uffici Anagrafe del Distretto sanitario di residenza , comunicare la revoca del medico di medicina generale e indicare quale altro medico preferisce.

del , comunicare la revoca del medico di medicina generale e indicare quale altro medico preferisce. Il cittadino che cambia di residenza, non deve comunicare ufficialmente alcun cambiamento, per fare il cambio del medico di medicina generale, è sufficiente che si rechi al Comune e si faccia rilasciare un eventuale certificato di residenza, da aggiungere agli altri documenti necessari.

Documenti necessari

Documento di riconoscimento ;

tessera sanitaria ;

per scelta Pediatra Libera Scelta anche dichiarazione di atto notorio relativo alla titolarità della patria potestà.

In caso di delega:

delega scritta;

documento di identificazione dell’interessato o fotocopia;

documento di identificazione della persona delegata che si presenta allo sportello.

La scelta del medico a Trieste

Al momento dell'iscrizione al SSN, è possibile scegliere il Medico di Medicina Generale (MMG) ed il Pediatra di libera scelta (PLS) tra i medici convenzionati con Asugi. I medici possono acquisire un numero di assistiti stabiliti dagli accordi nazionali e regionali. La scelta/sostituzione viene effettuata presso gli sportelli amministrativi distrettuali. Il servizio di “Scelta medico” è attivo all’interno del Fascicolo sanitario elettronico su SESAMO con accesso SPID oltre che Login FVG. Inoltre, è disponibile il servizio di assistenza telefonica al numero 0434 223555.

Per maggiori informazioni, per scaricare la modulistica necessaria e conoscere le sedi visita il sito web di Asugi alla pagina dedicata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo, infine, che dal 12 marzo 2020, per i residenti nell'aria triestina, sarà possibile richiedere il cambio del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta via mail alla casella: cambiomedico@asugi.sanita.fvg.it.