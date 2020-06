Procedura e informazioni per la registrazione delle coppie di fatto a Trieste

In Italia la legge n. 76/2016 prevede la possibilità di registrare all'anagrafe la dichiarazione di 'convivenza di fatto' introducendo anche l’istituto delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso, dettando le relative disposizioni transitorie che disciplinano le modalità di attuazione del nuovo istituto. In linea generale, per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità adozione, da matrimonio o da unione civile. Anche la convivenza di una coppia omosessuale si costituisce attraverso una dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe del comune di residenza. Non ha importanza se i due conviventi appartengono allo stesso sesso o meno.

Requisiti

Tra i requisiti necessari, bisogna ssere maggiorenni, coabitanti, di stato civile libero, non avere rapporti di parentela o affinità o adozione con l'altro partner.

Come fare domanda

La dichiarazione, utilizzando il modulo di convivenza di fatto, deve essere resa da ciascuno dei due conviventi e inoltrata all'anagrafe allegando le fotocopie dei documenti di identità dei firmatari, alternativamente agli indirizzi mail:

aggiornanagrafe@comune.trieste.it (in questo caso verrà spedita una mail di conferma ricezione del modulo, se non ci dovesse essere riscontro entro 5 giorni, contattare l'ufficio anagrafe in via Passo Costanzi, 2);

via PEC all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it.

La convivenza di fatto cessa con la dichiarazione di cessazione inoltrata all'anagrafe, utilizzando il modulo di cessazione convivenza di fatto, ai medesimi indirizzi mail sopra indicati, anche da una sola delle parti, o, con la cessazione della coabitazione o, con la costituzione di vincoli di matrimonio o di unione civile. La tempistica della procedura è di massimo 90 giorni.

Documenti necessari

Dichiarazione allegata e fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori;

modulo convivenza di fatto;

modulo cessazione convivenza di fatto.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli necessari visita la pagina dedicata del Comune di Trieste.