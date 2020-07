L'elenco delle sale per feste dei bambini in città

Come organizzare il compleanno di un bambino? Tra le prime cose a cui pensare non può di certo mancare la location adatta al numero di invitati e alle attività che verranno svolte. Quanti amici (e relativi genitori) ci saranno? Saranno disponibili giochi e animazione? In alcuni casi il salotto di casa propria potrebbe essere non adatto, e dunque è bene pensare a una sala da affittare e da trasformare per un giorno speciale per piccoli festeggiati. In genere quasi tutte le strutture che ospitano associazioni, chiese o opere parrocchiali, e che hanno saloni ampi a disposizione, affittano questi spazi per i compleanni. Ma a chi chiedere per trovare una sala disponibile in città? Ecco alcuni contatti utili.

L’associazione culturale VIVATS consiglia alcune delle sale feste presenti in città:

Sala Parrocchiale di Montuzza (via T. Grossi, 4);

Sala Parrocchiale Borgo S. Sergio (Piazza 25 Aprile, Borgo S. Sergio);

Passeggio S. Andrea (via Romolo Gessi, 8/10);

Sala Stock a Party (via Lionello Stock, 2/2-4);

Sala Village Pian del Grisa (loc. Contovello, 226);

Sala Il Caleidoscopio (via Antonio Caccia, 17);

Sala Osteria ai Pini (Campo sacro, 14);

Sala della Polisportiva di Opicina (via degli Alpini, 128/1);

Associazione M.E.T.A (via Alpi Giulie, 10);

Pizzeria Aquila-Aquilinia (via Flavia di Aquilinia, 69);

Saletta Caffè alla Fermata (via San Giacomo in Monte);

Sala Nuovo Millennio (via della Madonnina, 38);

Sala Privata Casetta di Prosecco (vicino al campo sportivo Borgo San Nazario);

Sala Parrocchiale S. Bartolomeo Apostolo (Barcola) (via Moncolano, 2);

Sala Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes (via Monte Mangart, 2/1);

Sala Parrocchiale San Luca (via Carlo Forlanini, 26);

Sala Parrocchiale Villa Carsia (via carsia-Opicina);

Sala Parrocchiale Zindis (Zindis-Muggia);

Sala Parrocchiale Villa Nazzareth (via dell’Istria, 69);

Sala Aacar (via dell’Istria, 102);

Sala Stazione Ferroviaria Aurisina (Aurisina-Stazione Ferroviaria);

Sala Parrocchiale Oratorio S. Rita (via Franca, 5/A);

Sala S. Antonio (via Paganini, 6);

Sala S. Gerolamo (via Pola, 24);

Sala S.Pio X (via Revoltella, 130);

Sala S. Caterina (via dei Mille, 18);

Sala Parrocchiale Sacro Cuore (via del Ronco, 12);

Folli Folletti (via del Ghirlandaio, 22).

Per altre sale clicca qui.

Ecco infine un contatto utile per l'organizzazione eventi: Gaia Eventi.