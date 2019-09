Come realizzare in casa giochi divertenti per i tuoi amici a 4 zampe

Chi ha degli amici a quattro zampe sa bene quanto sia importante il gioco per loro. Molti si ritrovano ad acquistare dei giochini specifici per alleviare lo stress dei loro animali e per fare in modo che vivano dei momenti giocosi e divertenti. In realtà possiamo anche realizzare in casa qualche oggetto da gioco per i nostri amici a quattro zampe in modo semplice e veloce. Vediamone i passaggi.

Pallina per cani - occorrente

Per realizzare questo gioco occorre una t-shirt vecchia, un paio di forbici e una pallina (va bene anche una pallina da tennis).

Preparazione

Tagliamo le maniche e il colletto e qualora fossero presenti rimuoviamo i bottoni. Inseriamo la pallina dentro la maglietta. Blocchiamo la pallina dentro la maglietta legandola con delle strisce di tessuto ricavate dalle maniche. Tagliamo con le forbici la maglietta ricavando tante strisce. Formiamo con le strisce di stoffa tante trecce bloccandole alla fine con un nodino.

Scatola da gioco per gatti - occorrente

Per realizzare questo gioco ci occorreranno un contenitore di plastica con coperchio, 2 coppapasta di diverse misure, un taglierino, un pennarello, della carta vetrata e dei giochini da inserire all’interno. I coppapasta possono essere sostituiti con qualsiasi oggetto rotondo, come ad esempio dei bicchieri o delle tazze.

Preparazione

Sul coperchio del contenitore tracciamo 2 cerchi aiutandoci con i coppapasta. Con un taglierino incidiamo i due cerchi, facendo attenzione a non farci male. Formati i cerchi, rifiliamo i bordi aiutandoci con la carta vetrata. Chiudiamo la scatola con il coperchio e inseriamo all’interno diversi giochini: ad esempio possiamo mettere delle palline, un piccolo gomitolo di lana, un tappo di sughero legato con dei nastri, insomma qualsiasi oggetto possa stimolare la curiosità dei gatti. I gatti si divertiranno a inserire le zampine e a tirare fuori dai fori i vari giochini che abbiamo messo dentro.

