Consultori: indirizzi e orari a Trieste

Istituito con la Legge 405/1975 e s.m.e i. e, nel Friuli Venezia Giulia, con la Legge regionale n. 81/1978 e s.m. e i., il Consultorio Familiare è un luogo aperto a tutti, per parlare, per chiedere e per essere ascoltati. Come si legge sul sito di Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliana Isontina), è uno strumento per attuare gli interventi previsti dalle normative vigenti a tutela della salute della donna, degli adolescenti, delle coppie, delle relazioni familiari e di coppia, dei nuclei familiari fragili o problematici e della comunità. Un servizio ad accesso diretto, fortemente orientato alla promozione della salute e all'accoglienza. La Struttura predispone sia programmi personalizzati sui singoli casi sia programmi e attività generali, integrandosi sia con le altre strutture aziendali che extra-aziendali, in modo privilegiato con i servizi sociali comunali. Il consultorio familiare dispone di un gruppo di lavoro composto da: ginecologa/o, ostetrica, assistente sociale, psicologa/o, infermiera, assistente sanitaria, OSS e consulente legale (avvocato esperto in diritto di famiglia).

Spazio Giovani

Tra i diversi servizi del Consultorio, l'Azienda offre uno spazio aperto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 23 anni. Lo "Spazio Giovani" è normalmente ad accesso libero, cioè senza appuntamento, e i ragazzi possono accedere a tutti gli spazi giovani a prescindere dal distretto di appartenenza nelle giornate e orari dedicati. Il servizio è gratuito e si garantisce il rispetto della privacy. Inoltre, per gli adolescenti che non parlano la lingua italiana è offerto un servizio di mediazione linguistico-culturale. Tra i servizi offerti ricordiamo:

colloqui informativi sull'attività del Consultorio Familiare;

eventuale visita ginecologica;

prescrizione di contraccettivi;

test di gravidanza;

informazioni e avvio del percorso per l'assistenza in gravidanza;

informazioni e avvio del percorso in caso di Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG);

informazioni e consulenza sui temi della sessualità;

informazioni per eventuali consulenze psicologiche o sociali in situazioni familiari difficili.

Quando rivolgersi al consultorio

Ci si può rivolgere al consultorio con urgenza e senza appuntamento:

quando si ha un disagio e si vuole prendere un primo contatto con il consultorio;

quando si ha un ritardo mestruale (è meglio se ci si rivolge al consultorio entro dieci giorni);

quando si ha avuto un rapporto a rischio;

quando il metodo contraccettivo non ha funzionato (preservativo che si rompe, che si sfila, pillola che si dimentica);

contraccezione d'emergenza: si può richiedere la pillola del giorno dopo che va presa entro 72 ore dal rapporto a rischio (meglio entro 24/48 ore).

Contatti

I ragazzi verranno accolti da una ginecologa ed un operatore per l'accoglienza (infermiere, ostetrica o assistente sociale). Ecco le sedi:

SS Consultorio Familiare - Distretto 1 (Sede di via Stock, 2 / ulica Stock 2; telefono: +39 040 3997831; Spazio Giovani: giovedì 14:30 - 17:00);

SS Consultorio Familiare - Distretto 2 (Sede di via San Marco; telefono: +39 040 3995566; Spazio Giovani: martedì 14:30 - 17:30);

SS Consultorio Familiare - Distretto 3 (Sede di Trieste in via Valmaura (con ulteriore sede anche a Muggia e San Dorligo della Valle); telefono: +39 040 3995800; Spazio Giovani: giovedì 13:30 - 17:30);

SS Consultorio Familiare - Distretto 4 (Sede di via Sai, 7; telefono: +39 040 3997445 - con segreteria telefonica; Spazio Giovani: giovedì 14:00 - 17:00).

Post Covid

Attenzione: si comunica che i Consultori Familiari dell'area triestina e isontina continuano a erogare gli interventi anche se con modalità diverse e in linea con le indicazioni da seguire per l'emergenza Covid. Per accedere al servizio bisogna fissare un appuntamento telefonando durante gli orari di accoglienza. Potete rivolgervi telefonicamente al Consultorio di vostro riferimento ai numeri di telefono e negli orari consultabili qui alla sezione "Dove e quando".

Per maggiori informazioni Asugi-Consultori Familiari.