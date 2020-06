Informagiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Trieste

L'Informagiovani è una tipologia di servizio dedicato ai giovani volto a fornire informazioni utili nell'ambito di formazione, lavoro, tempo libero, vita sociale e così via. Anche a Trieste, come in ogni città è presente questo servizio, gratuito e aperto a tutti i giovani, con il compito di svolgere e fornire sia tramite supporto informatico che tramite materiale cartaceo, documentazione sulle aree:

lavoro: normative, bandi di concorso, offerte di lavoro, lavoro stagionale, interinale;

concorsi: pubblici e artistici;

scuola e formazione: corsi professionali, corsi FSE, orientamento agli studi postdiploma, scelta delle facoltà universitarie, stage, master;

studio e lavoro all’estero;

volontariato e servizio civile;

vivere a Trieste: servizi sul territorio, alloggi;

vademecum per stranieri.

Servizi e materiale offerto

Tra i diversi servizi offerti, Informagiovani fornisce supporto per:

avere depliant concernenti lavoro,formazione, tempo libero;

la consultazione di periodici;

avere dossier concernenti le diverse aree e argomenti dell’Informagiovani;

la consultazione delle mini guide “lavorare all’estero”.

Inoltre, è presente un servizio di counselling: orientamento alla ricerca di lavoro e assistenza nella redazione di curriculum e delle domande di lavoro

Contatti utili

Sportello Informagiovai (via della Procureria 2a-Trieste/ Tel: 040 6754860/ E-mail: informagiovani@comune.trieste.it)

Orario

Solo autoconsultazione: lunedì 9:00-12:30; con operatore: mercoledì, giovedì e venerdì 9:00-12:30.

Per maggiori informazioni consulta il sito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

mercoledì 14:30 – 17:00