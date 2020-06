Trieste: i musei della città con sconti per giovani e studenti

La nostra città con i suoi dintorni offre infinite possibilità di scoprire tante cose che appartengono alla storia, alla cultura, al costume locale e non solo: tutto questo è racchiuso nella rete dei musei. Dalla geo-paleontologia all'archeologia, dai grandi maestri della pittura all'arte contemporanea, dagli ecomusei ai musei dell'artigianato locale, insomma la scelta è veramente e ampia, soprattutto per studenti e giovani che possono approfittare di sconti per conoscere l'arte, la storia e la cultura del nostro territorio.

Musei comunali: ingressi ridotti

Per quanto riguarda i musei del Comune di Trieste, l’ingresso ridotto è consentito a tutti i ragazzi dai 6 ai 20 anni e agli studenti universitari di età inferiore ai 26 anni, provenienti da qualsiasi facoltà universitaria e dietro presentazione di documento attestante l’iscrizione.

Quali musei

Nel dettaglio, il tariffario è impostato così:

Museo Revoltella Galleria d'Arte Moderna (intero 6 euro - biglietto ridotto 4 euro);

Museo di Storia Naturale (intero 3,50 - biglietto ridotto 2,50 euro);

Museo del Mare (intero 3,50 - biglietto ridotto 2,50 euro);

Aquario Marino (intero 4 - biglietto ridotto 2 euro);

Orto Botanico (intero 2 - biglietto ridotto 1 euro);

Museo Sartorio (intero 5 - biglietto ridotto 3 euro);

Museo d’Arte Orientale (intero 3 - biglietto ridotto 2 euro);

Museo di Storia ed Arte e Orto Lapidario (intero 3,50 - biglietto ridotto 2,50);

Castello di San Giusto, Museo del Castello e Lapidario Triestino (intero 3,50 - biglietto ridotto 2,50);

Museo Teatrale (intero 3 - biglietto ridotto 2 euro);

Museo Morpurgo, Museo di Storia Patria e raccolte artistiche Stavropulos (intero 3 - biglietto ridotto 2 euro).

Gli altri musei come il Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan, il Museo della Risiera di San Sabba, il Museo della Guerra per la Pace “Diego de Henriquez”, il Museo Sveviano, il Museo Petrarchesco Piccolomineo, il Museo Joyce Museum ecc sono gratuiti.

Visite scolastiche

Per quanto riguarda le visite scolastiche (solo se richieste dal servizio didattico) il costo del biglietto è di 2,50 euro per tutti i musei sopraelencati ad eccezione del Museo Sveviano, Museo Petrarchesco Piccolomineo e del Joyce Museum. L'orto botanico ha invece un costo di 1, 50 euro. Nel tariffario per le visite guidate è compreso il costo del biglietto, la prenotazione e, dove richiesto, il servizio didattico del Museo di durata minima di un’ora.

Per conoscere tutti i musei e i tesori del Friuli Venezia Giulia visita il sito dedicato.

Ricordiamo che le norme di sicurezza anti contagio post Covid stanno portando ad una graduale riapertura dei vari musei e poli museali in tutta Italia. Per questo motivo, prima di recarsi sul posto per la visita, è bene verificare le nuove aperture e le norme da rispettare.