Sport e natura, i corsi di equitazione a Trieste

Perché non approfittare di queste temperature per iniziare a cavalcare? Inizia a sentirsi la voglia di stare all’aperto, di immergersi nella natura e non fa ancora caldo. Grazie all'equitazione, in un paio di mesi possiamo rimodellare la silhouette, ma anche apprezzare gli effetti positivi di questo sport a livello psicologico, è, infatti ideale per migliorare l’autostima. Inoltre, grazie ai costi non proibitivi e ai corsi per adulti, di gruppo, per ragazzi e di ogni livello, è uno sport alla portata di tutti.

Perché fare equitazione?

L'equitazione è una disciplima che risulta essere un'ottima alleata per combattere lo stress e migliorare l'equilibrio. Grazie all'equitazione possiamo allenare la muscolatura in modo completo, dalle braccia, alle spalle, dai glutei alle gambe. Inoltre, è un toccasana per la nostra salute, in quanto aiuta a regolarizzare la pressione sanguigna, infatti, dopo una cavalcata la pressione si abbassa, per una quindicina di ore, del 50%, proteggendo dal rischio di danni cardiovascolari e cerebrali, dopo tende a rialzarsi. Si bruciano molte calorie, infatti, un’ora a cavallo ci fa bruciare quanto 40 minuti di corsa o di bici ad andatura sostenuta.

Consigli

Ogni gesto che facciamo è un’indicazione che arriva al cavallo, che si “guida” con tutto il corpo. L’animale è molto sensibile, quindi la nostra posizione, quando montiamo, influisce sulle sue reazioni. Bisogna stare attenti a non pesare sulla schiena dell’animale e non “sbattere” sulla sella per non provocargli fastidi.

Quanto costa una lezione di equitazione?

Solitamente, il costo di una lezione si aggira intorno ai 20,00/25,00 euro a lezione. Questo prezzo è relativo, dal momento che vi sono maneggi in cui le lezioni sono seguite da professionisti nel settore, i quali chiederanno, sicuramente, qualcosa in più per ogni singola lezione.

Corsi di equitazione Trieste

Se siete affascinati da questo tipo di sport e amate stare a contatto con la natura, ecco alcune idee: