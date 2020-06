Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

Dei centri specializzati che si rivolgono a giovani e meno giovani con problemi di tossicodipendenza e alle loro famiglie per aiutarli ad affrontare questo problema e a risolverlo: ecco le comunità di recupero a Trieste.

Asugi

Il Dipartimento delle Dipendenze Asugi offre una risposta immediata ai quesiti e ai problemi legati alla tossicodipendenza e realizza:

attività di prevenzione primaria nelle scuole della provincia e a favore di particolari fasce di popolazione (familiari, ragazzi dei ricreatori, clienti ed insegnanti delle autoscuole, medici di famiglia);

interventi di prevenzione secondaria (rivolti a gruppi di giovani a rischio o già consumatori);

interventi di prevenzione terziaria (rivolti a gruppi di tossicodipendenti per ridurre i danni correlati all'abuso di droghe) svolti dagli operatori dell'Unità di strada.

Un servizio aperto tutti i giorni e svolto quotidianamente da medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e volontari pronti a mettersi a disposizione per la popolazione.

Il percorso

Dopo il momento dell'accoglienza e della conoscenza dei bisogni viene concordato un percorso terapeutico centrato sulla persona. Si costruisce un percorso per vincere la tossicodipendenza al Ser.T., in ospedale, in comunità, in strada, sul lavoro. Le prestazioni sono molteplici: dal trattamento medico-farmacologico, al sostegno psicologico, alle opportunità di reinserimento sociale, ad interventi specifici su famiglie e gruppi sino ad arriavare al momento della riabilitazione.

A seconda delle necessità, la riabilitazione prevede corsi di formazione e di crescita culturale, partecipazione ad attività di gruppo, inserimento in comunità terapeutiche, programmi di inserimento lavorativo, sostegno per la soluzione di problemi socio-assistenziali, aiuta ad utilizzare le risorse che già la persona possiede e quella della città consentendo di usufruire di vitto, alloggio, sostentamento. In questo senso, il Dipartimento delle Dipendenze collabora con soggetti istituzionali, del privato sociale, dell'associazionismo, del mondo della formazione e del lavoro.

Sedi e contatti

Sede di Monfalcone (via Luigi Galvani, 1 - Telefono: 0481 487562);

Sedi a Trieste (Piazzale Canestrini, 2 - Telefono: 040 3997367/040 3997446 segreteria SERT; via Paolo de Ralli, 5 - Telefono: 040 3997371 (alcol)/040 3997375 (gioco d'azzardo)/040 3997373 (gioco d'azzardo); Androna degli Orti 4/2 - Telefono: 040 3995939/040 3995935).

Per maggiori informazioni clicca qui.

Le comunità terapeutiche

Le comunità terapeutiche prevedono tempi di permanenza diversi a seconda del programma concordato, sono molto differenti tra loro per filosofia d'intervento, metodologia ed organizzazione della risposta, gestite in prevalenza dal privato sociale e la collaborazione operativa con il Sistema Sanitario è disciplinata da accordi Stato-Regioni e da apposite convenzioni che prevedono, tra l'altro, il pagamento di rette da parte dell'Azienda Sanitaria inviante. A Trieste operano due comunità terapeutiche:

• Finisterre gestita dalla Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale;

• San Martino al Campo fondata da don Mario Vatta (Sede legale e amministrativa: via Gregorutti, 2 - Telefono: 040 774186/dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

Narconon il Gabbiano

Narconon il Gabbiano è una comunità di recupero che si occupa di tossicodipendenti e alcolisti ed è specializzata nella disintossicazione e riabilitazione dalla dipendenza da alcol e vari tipi di droghe. Il suo metodo si basa sul "drug-free", ovvero non si avvale di droghe sostitutive, farmaci o psicofarmaci nel processo di riabilitazione. Il programma si suddivide in tre fasi distinte: astinenza da droghe e alcool; disintossicazione in maniera naturale e riscoperta delle proprie capacità e valori della vita.

La comunità è raggiungibile attraverso il numero verde 800 178 796, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.