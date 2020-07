Dove fare volontariato a Trieste: la mappa della città

Il volontariato è un'attività di aiuto gratuito e spontaneo verso persone (o animali) in condizioni di indigenza o che necessitano di assistenza oppure per fronteggiare emergenze occasionali o prestando opera e mezzi nell'interesse collettivo in maniera individuale o collettivamente in associazioni costituite per specifici scopi benefici. Esistono diverse opportunità per un giovane di fare volontariato a Trieste.

Requisiti

I requisiti per fare volontariato variano a seconda del settore di scelta (sociale, umanitario, culturale ecc), a volte sono richieste precedenti esperienze, formazione specifica e attitudini particolari, altre volte invece il volontariato è aperto a tutti, senza distinzioni. Dopo il contatto con l’associazione, c’è un colloquio per valutare il reale interesse e l’attitudine del candidato volontario a svolgere l'attività prescelta.

Le attività

Tra le varie attività ricordiamo il Servizio Civile, di cui avevamo già parlato, ed altri Centri operanti sul territorio a cui potersi rivolgere per avviare un'attività o svolgere in prima persona servizi di volontariato. Ecco alcuni contatti utili:

Centro Interpronciale Servizi Volontariato Fvg: il Centro fornisce gratuitamente consulenza per la costituzione di un’Associazione di Volontariato, Onlus o No-profit e fornisce anche aiuto e consulenza nella gestione fiscale e organizzativa della stessa. Sede: via Pasquale Besenghi n. 16, 4º piano. Presso il Seminario Vescovile - Sportello: da lunedì a giovedì ore 9.00-13.00 e 14.00-17.00; venerdì 9.00-13.00/Tel. 040 635061/E-mail: sportello.trieste@csvfvg.it.

MO.V.I. - Movimento di Volontariato Italiano - Federazione Trieste/E-mail: segreteria@movi.fvg.it.

Regione Autonoma F.V.G. - Servizio del Volontariato: sede via Milano, 19/Tel. 040 3773478/E-mail: volontariato@regione.fvg.it.

Volontariato internazionale: enti a Trieste

Il volontariato internazionale ha la sua ragion d’essere nella volontà di offrire tempo e risorse proprie a persone e situazioni svantaggiate vicine o molto distanti, anche geograficamente, dalla nostra quotidianità. Ecco gli enti operanti sul territorio:

ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale (via Rossetti, 78/Tel. 040 307899/E-mail: trieste@accri.it).

Europe Direct (via della Procureria 2/a/Numero verde europeo: 00 800 6 7 8 9 10 11/E-mail: europedirect@comune.trieste.it).

Per maggiori informazioni visita il sito web Informagiovani del Comune di Trieste alla sezione dedicata: volontariato. Qui troverete tutte le opportunità disponibili, i contatti utili e molto altro ancora.