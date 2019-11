Risparmio e creatività, originali idee regalo fai da te

I regali fai da te sono un’ottima soluzione per risparmiare e fare un dono speciale alle persone a cui vogliamo bene. Se fatti bene, i regali fatti a mano funzionano e sono una valida alternativa ai classici regali reperibili in commercio, perché danno un tocco personale e unico all'oggetto in questione. Ecco alcuni consigli per realizzare preziosi regali fai da te pratici e semplici.

Per i più golosi

Se avete la passione della pasticceria o per la cucina in generale, potete puntare su dei regali golosi come cioccolatini, biscotti, cupcake fatti in casa, ma anche marmellate e conserve che avete preparato nei mesi scorsi, vino che producete in famiglia e così via. Un’idea sono i preparati in barattolo, ad esempio il preparato per il risotto ai funghi oppure per la cioccolata calda, i muffin o i pancake e soprattutto per i biscotti, vi basterà pesare gli ingredienti e metterli a strati in un barattolo particolare, chiuderli e aggiungere un bigliettino con le istruzioni.

Album di fotografie personalizzato

Un'altra idea potrebbe essere quella di regalare un album di fotografie totalmente personalizzato, un dono sempre gradito che va bene sia per amici che per familiari e in ogni occasione. Esistono diversi servizi online per stampare le foto, se siete esperte di computer e programmi di fotoritocco potete fare dei collage, oppure selezionare formati particolari. Incollate le foto in un album, oppure create delle scatoline in cui mettere le fotografie e qualcosa che possa aiutare a trasmettere il messaggio che volete inviare, ad esempio delle caramelle chiuse in una bustina, fiori o foglie secche, oggetti che rimandano a ricordi vissuti insieme come, ad esempio, delle cartoline.