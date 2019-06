Aprire un Bed and Breakfast, norme e procedure da seguire

Aprire una propria attività nell'ambito della ricezione turistica è un'operazione che prevede una serie di regole e procedure. Secondo le norme in vigore costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, i Bed and Breakfast e le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici. Di conseguenza, la prima cosa da fare per aprire un B&B è quella di consultare la specifica Legge Regionale in materia, che si rifà comunque alla Legge Principale sulla "Riforma della legislazione nazionale del turismo".

Procedure

Per iniziare, bisogna ritirare o scaricare la modulistica necessaria per la Dichiarazione di Inizio Attività tramite Internet o recandosi allo sportello SUAP del Comune di Trieste. Una novità consiste nella SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ovvero la nuova procedura che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività). Il vantaggio offerto da questo nuovo strumento è che con la presentazione della SCIA l'apertura della struttura ricettiva è immediata. Alla SCIA, tramite gli strumenti cartacei o telematici, vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica. I passi successivi riguardano l'avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Requisiti per l'alloggio

Tutte le Regioni chiedono che gli immobili utilizzati per il B&B siano in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni e individuano dei requisiti minimi delle stanze. Inoltre, è prevista una superficie minima in rapporto ai posti letto e può essere chiesta la presenza di alcuni arredi di base. Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti. Anche i bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio con presa di corrente, lavabo, water). Di norma viene chiesta la pulizia quotidiana dei locali, mentre il cambio della biancheria può avvenire con cadenza diversa, ad esempio, almeno due volte alla settimana e sempre ad ogni cambio dell'ospite. L'alloggio deve avere massimo 4 camere e 8 posti letto debitamente arredate con armadio, comodini, lampade, sedie, cestini gettacarte, ed inoltre, è prevista la prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali. Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di un certo numero di giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, pertanto l'attività è esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA. I requisiti minimi richiesti per l'apertura di un B&B sono:

14 mq per la camera doppia;

8 mq per la singola;

conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas e di riscaldamento, rispetto delle norme igieniche ed edilizie.

Classificazione e avvio

Secondo la Legge Regionale, i Bed and Breakfast si classificano nelle categorie standard, comfort e superior. Per avere maggiori informazioni visita la pagina web SUAP - In rete - Per avviare o gestire un'attività e quella dedicata alla SCIA della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; e la pagina web dedicata all'apertura di attività di impresa turistico ricettiva del Comune di Trieste.