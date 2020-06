La Camera di Commercio a Trieste: tutte le informazioni

Le Camere di Commercio “sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”( art. 1 della Legge n. 580/93, come modificato dal D.Lgs. n. 23/10). La Camera di Commercio di Trieste (Venezia Giulia), con sede legale in piazza Borsa, 14 (Telefono: 040 6701 111) e con sede secondaria a Gorizia in via Crispi, 10 (Telefono: 0481 384 111) ha il mandato istituzionale che prevede la promozione delle imprese situate nei territori provinciali di Trieste e Gorizia, che compongono dunque la circoscrizione territoriale di competenza e appartenenti ai settori dell’industria, artigianato, agricoltura, commercio, cooperative, turismo, trasporti e spedizioni, credito e assicurazioni, servizi alle imprese, e quindi in rappresentanza anche delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazione a tutela degli interessi di consumatori e utenti. Sono molte le attività e gli ambiti in cui la Camera di Commercio svolge la sua azione, tra questi ricordiamo:

l'Alternanza scuola Lavoro;

Centro Studi e Statistica;

Come avviare un impresa;

Contributi;

Esercitare un attivita' d'impresa;

Strumenti di giustizia alternativa;

Tutela del Mercato;

Visure, certificati ed elenchi;

Internazionalizzazione;

Punto Impresa Digitale;

Comitato di Assaggio Professionale olio vergine ed extravergine di oliva;

Progetti Europei.

Servizi online

Attivi, inoltre, i servizi online come le prenotazioni di appuntamenti con gli uffici o per la concessione dell'utilizzo di una sala o dell'atrio camerali: iscrizioni online a convegni e seminari organizzati o ospitati dall'Ente.

Per cononoscere tutti i servizi rivolti al cittadino clicca qui.

Per conoscere tutti i servizi rivolti alle imprese clicca qui.