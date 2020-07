Come aprire campeggi e marina resort a Trieste

Aprire una struttura ricettive all'aria aperta come un campeggio, un marina resort e un dry marina può essere l'ideale per chi vuole intraprendere una nuova attività nell'ambito del commercio e del turismo. Ecco le procedure da seguire a Trieste.

L'autorizzazione

Per aprire una qualsiasi attività di tipo commerciale, in questo caso un'area attrezzata come ad esempio un campeggio, è necessario aprire la partita Iva, come ditta individuale o società, iscriversi alla Camera di Commercio locale, aprire una posizione Inps e Inail, ma anche provvedere alla richiesta di autorizzazioni e permessi resi necessari dalle autorità comunali. Come si legge sul sito del Comune di Trieste, alla pagina dedicata, per l'aperture di strutture ricettive all'aria aperta, bisogna ottenere un'autorizzazione presentando la SCIA ed i relativi allegati entro il giorno previsto per l'apertura, il primo giorno di efficacia delle variazioni. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). I documenti devono essere presentati alla stanza 114, in via Genova 6, primo piano (martedì e giovedì dalle 11.00 alle 12.30, mercoledì dalle 14.00 alle 15.00)/Telefono: 0406754702 - 0406754713. I requisiti professionali per poter ottenere l'autorizzazione sono previsti dall' art. 88 L.R. 2/2002.

Documenti da presentare

Oltre a quelli appena citati, bisognerà presentare i seguenti documenti:

modello regionale classificazione strutture ricettive all'aria aperta;

SCIA con allegata la planimetria catastale dell'immobile.

Per scaricare i documenti e avere maggiori infomazioni visita la pagina dedicata del Comune di Trieste.