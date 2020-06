Visura camerale: cos'è e come ottenerla

La visura camerale è un documento che contiene le informazioni anagrafiche, giuridiche, economiche e fiscali depositate presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva iscritta al Registro Imprese. Può essere richiesta solo per le categorie appartenenti a Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e non è possibile richiederla per Albi Professionali. All'interno della Visura Camerale sono riportati i dati dell’azienda tra cui: riferimenti d’iscrizione, sede legale, partita IVA, oggetto sociale, capitale sociale, titolari e soci con relative quote, Pec, amministratori, attività, albi ruoli e licenze.

Come funziona

Rivolta a imprenditori, privati, pubbliche amministrazioni, associazioni dei consumatori e degli utenti e altri operatori economici, l’utente può gestire online e quindi autonomamente la procedura, basta andare sul sito www.registroimprese.it o mandare un'e-mail all'indirizzo: servizitelematici@vg.camcom.it. O ancora tramite telefono al numero 040 6701 213 (Trieste) o via e-mail all'indirizzoregistro.imprese@vg.camcom.it. Il servizio è attivo 24h su 24.

Come richiederla

Come si legge sul sito della Camera di Commercio Venezia Giulia, per richiedere la visura camarale occorre registrarsi al sito sopra indicato, il costo può variare da € 1,00 a € 11,00 euro a seconda della natura e della quantità di informazioni. Il pagamento dei diritti di segreteria avviene tramite carta di credito previo accesso al sito oppure, per i soli clienti Unicredit Banca, tramite il servizio PagOnline.

Tempistiche

La consegna avviene online, immediatamente dopo la richiesta.

Per ulteriori informazioni Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia.

Tipologie di Visure