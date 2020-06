Tutto sui centri di orientamento al lavoro: servizi, sedi e orari

La ricerca di un lavoro è una delle più grandi preoccupazioni che riguarda giovani e meno giovani. Un impegno che richiede costanza e attenzione. Per coloro che hanno difficoltà non solo nel trovare una opportunità ma soprattutto nel capire che tipo di lavoro svolgere in base alle loro capacità, ecco arrivare in aiuto i centri di orientamento al lavoro. La Regione Friuli Venezia Giulia offre servizi gratuiti attraverso i Centri di Orientamento Regionali (COR), presenti su tutto il territorio regionale nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

I servizi offerti

Come si legge sul sito della Regione Fvg, i servizi offerti per aiutarti nella ricerca del lavoro che più fa al caso tuo sono tanti. Se cerchi informazioni sulle opportunità sia di studio che di lavoro, presso i COR puoi ricevere:

notizie sulle opportunità di tirocini, corsi universitari, master, borse di studio, mobilità all’estero;

materiali e guide sul sistema scolastico e formativo (InformaScuole, Sistema ITS).

Inoltre, attraverso i Servizi di Accoglienza e Informazione (SAI) è disponibile il supporto per una redazione efficace del Curriculum Vitae.

Il percorso di consulenza, della durata di uno o più incontri, aiuta a chiarire le idee sul futuro e a mettere a punto le tappe del tuo progetto formativo, professionale e personale, partendo dalle tue caratteristiche e dai tuoi interessi. Con l'aiuto di orientatori esperti, potrai affrontare le incertezze legate alle scelte scolastiche e professionali. Se senti il bisogno di cambiare percorso, esplorando nuove opportunità di studio e di lavoro perché quelle attuali non sono soddisfacenti, i COR ti aiutano a:

valutare l’affinità tra tuoi interessi e motivazioni e il percorso di studi o lavorativo;

migliorare la tua attuale capacità organizzativa nel contesto, scolastico o professionale, e la tua capacità di relazione con gli altri;

individuare nuovi percorsi scolastici o professionali;

ridefinire il progetto di vita alla luce di una maggiore conoscenza di te.

Con il servizio di consueling potrai costruire un progetto formativo e professionale personalizzato. Inoltre, se hai già avuto esperienze lavorative è possibile effettuare un percorso, attraverso sette o otto incontri, che ti aiuterà a:

individuare e valorizzare capacità, abilità e conoscenze che hai sviluppato;

definire le tue competenze e le possibilità di miglioramento, in rapporto alle richieste del mondo del lavoro;

costruire un progetto professionale realistico.

Sedi e contatti

I Centri di orientamento regionali sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La sede di Trieste si trova in Scala dei Cappuccini, 1 (tel. 040 3772855 - fax 040 3772856; email: cent.r.o.ts@regione.fvg.it).

Per maggiori informazioni clicca qui.

Stessa sede per lo sportello del Centro per l'Impiego della città (tel. 040 369104 - 369685 - 368277/e-mail: cpi.trieste@regione.fvg.it/orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 12.45, lunedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30 solo previo appuntamento (informazioni telefoniche dalle 15 alle 16):