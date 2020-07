I centri servizi per l'immigrazione a Trieste

L'immigrazione è un argomento sempre molto attuale, soprattutto in un territorio di confine come il nostro. Proprio per rispondere alle diverse esigenze dei nuovi cittadini, in città sono sorti diversi centri servizi in grado di fornire informazioni circa la possibilità di svolgere corsi di formazione e anche in grado di orientare le persone verso le reali possibilità di inserimento sul mercato del lavoro. Si tratta di importanti progetti per l'integrazione e l'inclusione. Ecco alcuni contatti utili a Trieste per finalità burocratiche e non solo.

Sportello unico per l'immigrazione

L'Ufficio Territoriale del Governo, con sede alla Prefettura di Trieste (Piazza Unità d'Italia, 8) ha uno sportello adibito al disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno. Nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni dello Sportello per l'Immigrazione sono svolte da tre Enti: la Prefettura che rilascia i nulla osta al ricongiungimento familiare in favore di familiari di cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti sul territorio italiano; la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che rilascia il nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari e rilascia il parere su alcune tipologie di conversione di permessi di soggiorno e la la Questura che rilascia i permessi di soggiorno.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Emergenza Covid-19

Ricordiamo che a causa dell'emergenza Covid-19 gli sportelli immigrazione sono momentaneamente chiusi. Resta però attica la parte amministrativa e quella relativa alle informazioni telefoniche e via email. Si ricerve solo per urgenze e previo appuntamento.

Orari di ricevimento: Dal Martedì al Giovedì dalle 09:30 alle 12:30;

Email dell'ufficio: immigrazione.pref_trieste@interno.it;

Telefoni: 040 3731304/ 040 3731416/ 0403731438.

Sportello immigrazione della Regione Fvg

Lo sportello regionale è situato in Scala dei Cappuccini, 1 (piano terra, stanza 19). Ecco i contatti:

Telefoni: 040 3772880/ 040/3772894;

Email: immigrazione.trieste@regione.fvg.it;

Posta certificata: lavoro@certregione.fvg.it;

Apertura al pubblico: ogni giorno su appuntamento.

Questura Trieste Divisione PASI - Uffico Immigrazione

L'Ufficio Immigrazione (Via Tor Bandena, 6) risponde per fornire informazioni relative ai permessi di soggiorno e visti, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 12.30 chiamando al numero 0403790567 / 797. Le stesse informazioni possono essere richieste anche via mail scrivendo all'indirizzo indicato di posta certificata immig.quest.ts@pecps.poliziadistato.ito all'indirizzo corporate immigrazione.ts@poliziadistato.it.

Per conoscere gli orari e le possibili variazioni di servizio causa Covid-19 clicca qui.

ICS - Ufficio Rifugiati

ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio Rifugiati Onlus è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro che svolge un’opera di tutela a favore di richiedenti asilo, rifugiati e persone titolari di protezione temporanea o sussidiaria presenti a Trieste e in Friuli Venezia Giulia e organizza servizi di accoglienza e integrazione nell’area nord orientale.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Caritas, lavoro e corsi

Esistono poi diversi Enti e sportelli in città dedicati dove è possibile usufruire di diversi servizi e opportunità come ad esempio il servizio gratuito per promuovere la piena integrazione dei cittadini stranieri; servizi per l’aiuto nell’inserimento lavorativo, per i corsi di lingua italiana per stranieri; il riconoscimento di titoli di studio e tanto altro ancora. Per avere maggiori informazioni, conoscere sedi e orari clicca qui (Informagiovani/Stranieri).