Sindacato Cgil a Trieste: sedi, orari e informazioni

La Confederazione generale italiana del lavoro (Cgil) è un’organizzazione sindacale generale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, dei parasubordinati, dei disoccupati, inoccupati, o comunque in cerca di prima occupazione, dei pensionati e degli anziani. La Cgil è affiliata alla Confederazione europea dei sindacati (Ces), alle cui corrispondenti strutture sono affiliate le Federazioni o Sindacati di categoria. La Cgil, inoltre, è affiliata alla Cisl internazionale. La Cgil è la più antica organizzazione sindacale italiana ed è anche la maggiormente rappresentativa, con oltre cinque milioni d'iscritti. A Trieste conta circa 20mila aderenti.

Lo Statuto

Esistono diverse Cgil regionali e ognuna di esse ha un proprio Statuto nel quale viene definita la struttura organizzativa, gli organi direttivi e le modalità della loro elezione, nonché le ulteriori competenze, i poteri e i compiti della Cgil regionale e delle strutture confederali. Gli Statuti delle Cgil regionali sono approvati dai rispettivi congressi. I Comitati direttivi regionali, con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti, adegueranno, se del caso, i rispettivi Statuti allo Statuto della Cgil approvato dal Congresso nazionale.

Le Cgil regionali: compiti

Come specificato sul sito istituzionale, le Cgil regionali hanno il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni orizzontali e verticali esistenti nel territorio regionale, promuovono e gestiscono le vertenzialità regionali sui temi di interesse generale. In poche parole si tratta di centri regolatori che intervengono sull’insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze; sulla redistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto nello Statuto regionale e alle decisioni del Comitato direttivo nazionale della Cgil; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo della Cgil; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi. Le Cgil regionali coordinano l’attività svolta a livello regionale dagli enti e istituti confederali e le sedi devono essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni autorizzate dal Comitato direttivo della Cgil.

Cgil Fvg

Cgil Trieste: informazioni e iscrizione

La Cgil di Trieste ha sede in via Pondares, 8 (Telefono: 040 3788211):

Ufficio di segreteria (040 3788235) lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9-17; martedì: 9-13 e 15-19.

Ufficio di amministrazione (040 3788229) lunedì, mercoledì e giovedì: 9-13 e 15.30-19; martedì e venerdì: 9-16.

Sono presenti poi altre sedi territoriali a Domio (Str. della Rosandra, 58), Muggia (via Mazzini, 3) e Aurisina (Piazza San Rocco, 103). Per maggiori informazioni clicca qui.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iscrizione alla Cgil è volontaria e avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale, o della Lega Spi, e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell’organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con lo Statuto della Cgil. L’iscrizione alla Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento. I contributi sindacali sono versati tramite sottoscrizione della delega che comporta una ritenuta mensile proporzionata al salario o alla pensione. Per maggiori informazioni è possibile mandare un'e-mail all'indirizzo trieste@fvg.cgil.it, inserendo come oggetto "info iscrizione" e specificando il proprio settore e la propia tipologia di lavoro.