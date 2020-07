Come scrivere un curriculum

Come si scrive un Curriculum Vitae perfetto? Il Curriculum Vitae è fondamentale per la ricerca del lavoro, grazie ad una buona stesura di esso potrete fare un'ottima impressione all'azienda per la quale vi siete candidati, proprio per questo motivo, è importante che vengano riportate in maniera dettagliata le vostre esperienze, capacità e competenze. Scopriamo insieme come scriverlo.

Caratteristiche

Nel Curriculum devono essere indicate tutti i dettagli che possono attirare l'interesse dell'azienda per la quale vi state candidando. Funziona meglio quando è fatto in maniera semplice e chiara e se è accompagnato da un'ottima lettera motivazionale. Il Curriculum deve rappresentare la descrizione di voi stessi e delle vostre esperienze, si tratta di una sorta di biglietto da visita, che deve attirare l'attenzione dei selezionatori. Dovrà rispecchiare, sia nella grafica di presentazione che nei suoi contenuti, la vostra persona e dovrà esporre, in massimo due pagine, l'obiettivo professionale e i risultati raggiunti. Chiarezza espositiva, capacità di sintesi e fluidità dovranno essere le caratteristiche del testo che vi accingete a scrivere. Infine, per renderlo completo, è bene aggiungere, anche, una vostra foto in formato tessera. Dal punto di vista formale dovrà essere:

breve ma completo , perché il tempo che può dedicarti il lettore è limitato.

Scorrevole e leggibile , l'impostazione ideale è sicuramente spaziosa, in modo da consentire una lettura rapida e senza sforzi.

Semplice e chiaro .

Dettagliato .

Curato dal punto di vista grafico, senza errori e scritto in modo ordinato.

Sezioni

Non è facile costruire una valida e breve descrizione di sé, delle competenze acquisite, delle attività o degli studi svolti. In realtà, però, le aziende si focalizzano su pochi ma importanti punti. Un buon Curriculum Vitae è, solitamente, strutturato in blocchi e sviluppato in sezioni. Tra questi ricordiamo:

Dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo, telefono, luogo di nascita, stato civile.

Esperienze formative: studi compiuti in ordine cronologico decrescente , partendo dall'esperienza più recente (master o laurea), fino al diploma superiore. Se i voti scolastici sono buoni, indicateli, diversamente è meglio farne a meno.

Esperienze professionali: annotate occupazione attuale, se avete già un lavoro, e precedenti, specificando sempre la posizione ricoperta in termini soprattutto di obiettivi e responsabilità , mantenendo, pur sempre, un ordine cronologico decrescente. In questa sezione specificate eventuali conoscenze ed esperienze acquisite , ad esempio, cosa si sa fare e in quali campi, con quali metodologie e così via, chi legge il vostro Curriculum, infatti, ai fini di una selezione, è innanzitutto interessato a quello che sapete fare.

Conoscenza lingue straniere: è opportuno indicare il livello di padronanza relativamente a comprensione del testo, conversazione, traduzione.

Conoscenze informatiche: linguaggi di programmazione, capacità di utilizzo dei principali pacchetti software, esperienze specifiche su programmi grafici, gestionali, di database.

Interessi extra professionali: in questo caso, indicate le vostre passioni e i vostri hobby .

Aspirazioni: infine, indicate i vostri progetti per il futuro. Ambizioni, aspirazioni lavorative e motivazioni.

Consigli

Informarsi bene sull'azienda a cui è destinato il vostro curriculum vitae e "ritagliatelo su misura" è un ottimo passo. Inoltre, non dimenticate di aggiornare spesso il vostro Curriculum con nuove esperienze professionali e formative, competenze acquisite, eventi cui avete partecipato, attestati o certificazioni conseguiti.