I migliori siti per la ricerca di lavoro su Trieste e provincia

Quando si è alla ricerca di qualcosa, ormai, il primo istinto è aprire - su smartphone o pc - il proprio motore di ricerca preferito e affidarsi al web. Questo funziona anche quando si è alla ricerca di lavoro: quante opportunità si possono trovare su internet? Verrebbe da rispondere davvero molte, ma attenzione perché non tutti i siti sono affidabili. Ecco allora qualche utile consiglio se si vuole trovare lavoro e si vuole affrontare una ricerca online.

Dove cercare?

Ecco alcuni consigli fra le innumerevoli poposte offerte dal web:

LinkedIn è il maggiore social network rivolto al mondo del lavoro. Avere un profilo attivo e ben aggiornato aumenta le possibilità di essere cercati (o di essere apprezzati quando ci si propone). E c'è ovviamente una sezione dedicata alle ricerche di lavoro sul proprio territorio.

Emergenzalavoro.com è portale dedicato a chi cerca lavoro in Italia e all’estero

Careerjet.it è un motore di ricerca del lavoro per l’Italia grazie al quale il candidato accede ad un’enorme quantità di annunci pubblicati sia su siti aziendali che su siti specializzati nella offerta di lavoro, con un’unica semplice ricerca ed evitando di dover ricercare su ogni sito aziendale individualmente.

Fvjob.it è un portale social per la promozione di lavoro e formazione in Friuli Venezia Giulia rivolto sia a chi cerca sia a chi offre un opportunità.

Arealavoro.org è un portale social per le news sul mondo del lavoro.

Jooble è un motore di ricerca del lavoro in tutto il mondo, è funzionante in 60 paesi diversi.

Trovit è un motore di ricerca gratuito per annunci di lavoro che raccoglie le offerte di oltre 25.000 portali specializzati di 39 paesi con 60 milioni di utenti al mese.

Job4italy è un sito dove si possono trovare consigli utili per trovare lavoro e offerte di lavoro.

Bancalavoro è un sito dove è possibile trovare un elenco di offerte di lavoro temporaneo ma non solo, consigli utili per trovare lavoro, un’ampia sezione sulle leggi possibilità di inserire il proprio curriculum.

Espertodi.it è un motore di ricerca per annunci di lavoro, è costantemente aggiornato e include gli annunci di lavoro di centinaia di siti specializzati. Qui il link specifico per il comune di Trieste.

Oltre a questi siti esistono poi molti portali che permettono di raccogliere annunci e cercare lavoro, come Indeed, Subito, Kijiji, Monster, Bakeca ecc. Questi siti offrono un "mare magnum" di annunci tra i quali è bene sapersi destreggiare con cautela, in modo da individuare quelli che offrono la giusta serietà.