Decorare le chiavi, metodi creativi e personalizzati

Una volta creato il foro per il portachiavi, lisciato la superficie e i lati per bene, possiamo decorare usando una penna a sfera e facendo dei puntini, oppure usando un timbro che premuto sulla pasta crea un decoro in bassorilievo, a questo punto se disponiamo anche di un pigmento in polvere (va bene anche l’ombretto per gli occhi) renderemo l’effetto ancora più evidente.