L'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale garantirà stabilità atmosferica per alcuni giorni, favorendo però anche l'inversione termica nei bassi strati.

Sabato 23 dicembre

Cielo sereno con possibili velature. Lo zero termico sarà in ulteriore salita, con inversione termica nei fondovalle ed in pianura, specie nelle ore notturne. Al mattino, sui monti in quota, possibile vento da nord moderato.

Domenica 24 dicembre

Cielo sereno con marcata inversione termica nei fondovalle ed in pianura, specie nelle ore notturne, quando saranno possibili anche delle locali foschie sulla bassa pianura.

Lunedì 25 dicembre

Sulla zona montana cielo in prevalenza sereno con inversione termica a fondovalle. Su pianura e costa, decisamente più umido, con nuvolosità variabile e probabili foschie. Verso sera possibili deboli piogge a Trieste.

Martedì 26 dicembre

Sulla zona montana cielo in prevalenza nuvoloso. Su pianura e costa coperto con probabili foschie. Possibili piogge da deboli a moderate sulla fascia orientale e possibili nevicate in montagna, specie sulle Prealpi Giulie oltre gli 800 m circa.