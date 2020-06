Diritto allo studio universitario: tutte le agevolazioni

Per diritto allo studio universitario si intende una rete integrata di azioni, strumenti e servizi che consentano agli studenti di scegliere e frequentare le istituzioni universitarie in modalità agevolata cogliendone tutte le possibilità formative.

L'Università degli Studi di Trieste ogni anno pubblica un bando unico per i benefici regionali per il diritto allo studio. Il bando, online sul sitol web dell'ARDISS, prevede diversi benefici tra cui:

borse di studio;

posti alloggio;

contributi alloggio;

contributi per la mobilità internazionale;

accesso alle agevolazioni per il servizio di ristorazione.

Per poter partecipare è necessario presentare domanda specifica con relativa attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario riferita allo studente richiedente e relativa ai redditi del suo nucleo familiare negli anni richiesti sul bando.

Tasse e agevolazioni

Inoltre, come si legge sul sito dell'Ateneo, l’Università degli Studi di Trieste adotta, nel rispetto dei principi del diritto allo studio, un sistema di tassazione che permette alle famiglie di conoscere in anticipo e con certezza l'importo complessivo delle tasse universitarie da pagare. La tassazione è uguale per tutti i corsi di Studio e il contributo è determinato in maniera progressiva rispetto al valore ISEE. Per quanto riguarda, invece, gli esoneri e le riduzioni, gli esoneri totali sono riconosciuti agli studenti:

idonei o vincitori di Borse di Studio;

disabili o invalidi;

figli di invalidi.

Le riduzioni sono riconosciute a studenti:

disabili;

genitori;

studenti meritevoli.

Tutti i requisiti per ottenere esoneri o riduzioni sono visibili all'Avviso tasse e contributi studenteschi relativo ai Corsi di laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di Ricerca di UniTs.

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata dell'Ateneo.

Rimborsi

Infine, è possibile ricevere da parte dell'Ateneo, tramite bonifico, eventuali rimborsi (per borse di studio, rimborsi tasse dovuti ad ISEE etc.). Per scoprire come ottenerli clicca qui.

Diritto allo studio - Università di Trieste: Piazzale Europa, 1 - Telefono: 0405582713 - email: dirittoallostudio@amm.units.it.