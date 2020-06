Spese veterinarie: come detrarle dalle tasse

A partire da quest'anno, recenti provvedimenti fiscali consentono una detrazione maggiore per le spese sostenute per la cura degli animali domestici. Dal 1 gennaio 2020, infatti, l'importo massimo delle spese veterinarie su cui è applicabile la detrazione del 19% aumenta da 387,34 a 500 euro, da cui va però comunque sottratta la franchigia di 129,11 euro. Significa che se per la cura del proprio cucciolo sono stati pagati costi per terapie o medicinali pari, ad esempio, a 1000 euro, beneficeranno della detrazione solo 500,00 euro da cui va sottratta la franchigia di 129,11: l'ammontare su cui spetta la detrazione del 19% è dunque euro 370,89 e, quindi, la massima detrazione consentita ammonta a complessivi 70,47 euro.

La detrazione: a chi spetta

La detrazione spetta però solo per gli animali detenuti legalmente, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Al contrario, non spetta per gli animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per quelli detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Inoltre, a beneficiare della detrazione sarà chi ha sostenuto effettivamente la spesa, anche se non è il proprietario dell’animale.

Spese detraibili: quali sono

Sono detraibili le prestazioni professionali del medico veterinario, medicinali, analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Non sono invece detraibili integratori e mangimi speciali, anche se prescritti dal medico.

Documenti

I relativi documenti (prescrizioni e fatture o scontrini, anche elettronici o virtuali) vanno conservati per essere esibiti in caso di accertamento da parte del fisco. In caso di acquisto di medicinali, lo scontrino deve riportare: