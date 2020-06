Aliscafi e traghetti a Trieste: informazioni utili

Trieste è capolinea di collegamenti oceanici regolari e diretti con il Far East, con scali anche in numerosi porti del bacino mediterraneo effettuati dalle principali Compagnie di navigazione mondiali. Anno dopo anno una forte crescita dei servizi ferroviari intermodali da una parte, e dei traffici passeggeri e del turismo legato al mare (di porto e crociere) dall’altra, hanno permesso uno sviluppo costante del Porto di Trieste, diventato un grande punto di forza in Italia in tema di storia, competenze tecniche e risorse materiali. Oltre agli importanti flussi dell’interscambio terra-mare che interessano il dinamico mercato del Centro ed Est Europa, dal Porto di Trieste è possibile raggiungere diverse destinazioni turistiche grazie all'ampia offerta di traghetti e aliscafi che operano sul territorio con diverse compagnie.

Traghetti da Trieste

Essenzialmente le destinazioni principali per quanto riguarda i traghetti sono:

Traghetti da Trieste a Durazzo (Albania) con partenze gestite da Adria Ferries (per orari e tariffe consulta il sito della compagnia);

Traghetti da Trieste a Rovigno (Croazia) con partenze gestite da Liberty Lines Fast Ferries (per orari e tariffe consulta il sito della compagnia);

Traghetti da Trieste a Pirano (Slovenia) con partenze gestite da Liberty Lines Fast Ferries;

Traghetti da Trieste a Parenzo (Croazia) con partenze gestite da Liberty Lines Fast Ferries;

Traghetti da Trieste a Lussino (Croazia) con partenze gestite da Liberty Lines Fast Ferries.

Aliscafi

Per quanto riguarda gli aliscafi, invece, disponibili rotte lungo la costa Istriana, da Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno, Lussinpiccolo e così via. Liberty Lines effettua durante il periodo estivo collegamenti veloci da Trieste per la Croazia. La linea prevede partenze giornaliere (tranne il martedì) dalla nostra città per le destinazioni sopra citate. Per maggiori informazioni clicca qui.

Post-Covid

Ricordiamo che in considerazione dell’attuale situazione emergenziale derivante dal Covid-19, la Regione Friuli Venezia Giulia ha decretato la sospensione del Servizio di trasporto passeggeri marittimo internazionale di linea tra i porti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia per l’intero periodo di esercizio relativo all’anno 2020.