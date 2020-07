Car sharing e noleggio auto a Trieste: la mappa

Il car sharing viene utilizzato per ragioni di mobilità sostenibile. Con questa soluzione, l'auto non è più considerata un bene di consumo ma un bene di servizio. Tipicamente si tratta di un servizio commerciale erogato da aziende pubbliche o private, spesso, con l'appoggio di associazioni ambientaliste, come, ad esempio, Legambiente, ed enti locali.

Il car sharing non è altro che un noleggio auto con tempi più brevi e modalità diverse. Sono due formule alternative all'acquisto di un'auto che consentono di utilizzare un veicolo con vincoli stabiliti. Il noleggio auto richiede un prezzo diverso, mentre il car sharing ha altri costi gestionali.

Tipologie e costi

Esistono diverse tipologie di car sharing. Uno è l’andata e ritorno, in questo caso, gli utenti iniziano e finiscono il loro viaggio nello stesso parcheggio dedicato, spesso pagando per l'ora, il chilometraggio o entrambi. Il noleggio a senso unico, invece, consente ai membri di iniziare e terminare il viaggio in posizioni diverse, terminando il noleggio ovunque sia possibile all'interno di un'area definita o anche in posti di parcheggio designati. Infine, il modello di proprietà frazionata consente agli utenti di co - possedere un veicolo condividendo i costi.

Quando si possiede un'auto privata, gran parte dei costi riguardano l’acquisto, manutenzione, assicurazione e le tasse. Chi possiede un'auto tende spesso a percepire solo i costi vivi (carburante, pedaggi, sosta) o al massimo quelli relativi all'usura (gomme, freni). Invece, l'auto condivisa rende i costi relativi all'uso dell'auto dipendentemente dal suo utilizzo, distribuendo i costi fissi tra più persone, in modo tale da abbattere significativamente la quota di costo fisso sostenuto da ogni utente. In tal modo, si percepisce il vero costo dell'auto ogni volta che si deve decidere di usarla.

Vantaggi

Fra i numerosi vantaggi legati al car sharing ricordiamo:

riduzione del numero di automobili parcheggiate su strada e di conseguenza maggiore disponibilità di parcheggi ;

rotazione rapida del materiale : le automobili in condivisione vengono utilizzate intensivamente, e quindi tendono a essere rinnovate con frequenza superiore rispetto alle automobili private;

maggiore sicurezza stradale : le auto più recenti sono tendenzialmente tecnologicamente più sicure;

impatto ambientale: si godranno dei più recenti progressi tecnologici in termini di emissioni e consumi.

Car sharing e noleggio auto a Trieste

Ecco, a questo proposito, alcuni contatti utili dove sarà possibile effettuare questo tipo di operazioni: