Partire da Trieste: le info utili su come raggiungere stazioni, aeroporto e porto

La città di Trieste, meta di turisti e anche sede di una tra le più rinomate università italiane, da sempre rimane al passo con i tempi per cercare di restare collegata con il mondo e consentire facili spostamenti per turisti e non solo. Offre diverse possibilità di spostamento, dalle linee aeree a quelle via terra, fino ad arrivare a quelle via mare. Nonostante molti collegamenti siano stati temporaneamente ridotti a causa dell'emergenza Covid, per partire da Trieste, o comunque arrivare, è possibile optare per diverse opzioni di scelta, ognuna adatta ad ogni singola esigenza.

Trieste centrale

La stazione dei treni (piazza della Libertà, 11) è raggiungibile in breve tempo perché si trova nel cuore della città, ma è facilmente raggiungibile anche dalle maggiori città del Nord-Est come Udine (il viaggio dura un’ora) e Venezia (che dista un’ora e mezza); sono efficienti anche i collegamenti con importanti centri dell'Italia settentrionale come Bologna (a tre ore e trenta minuti) e Milano (a quattro ore di distanza). La stazione di Trieste Centrale dispone di otto binari, su cui transitano treni regionali e a lunga percorrenza di Trenitalia, oltre ad alcuni treni veloci internazionali verso l'Austria operati da OBB. E’ dotata di interscambi con linee di autobus per la Slovenia e la Croazia, e dispone di un collegamento diretto con il porto di Trieste. Nell’edificio, oltre alla biglietteria, sono presenti numerosi negozi, un bar/ristorante, un supermercato e un servizio di autonoleggio.

In autobus

L'autostazione di Trieste, situata in corrispondenza con la stazione ferroviaria, collega la città con Trieste Airport di Ronchi dei Legionari e l’aeroporto Marco Polo di Venezia, rivelandosi così un comodo punto di partenza. La biglietteria della stazione, offre anche un servizio di deposito bagagli e cambio valuta.

Ogni giorno in partenza da Trieste, collegamenti con la Slovenia, la Croazia, l’Austria, la Germania e la Serbia. Presso la biglietteria dell’Autostazione è possibile trovare anche i biglietti per Flixbus, Buscenter, Autotrans, Brioni Pula, Croatiabus, Crnja Tours, Nomago, Fils, Florentia Bus, Euroda, Srbija Tours, Fudeks, Sanatrans Atlassib ed Eurolines-Baltour. I collegamenti per tutte le principali città del Friuli Venezia Giulia e extraregionali con Flixbus e Florentiabus sono diretti.

Aeroporto

Raggiungere Trieste Airport dalla città è semplice, bastano 30 min in treno, 50 min in autobus o in auto via autostrada. Tra i molti voli di linea diretti ricordiamo quelli per: Roma, Francoforte, Monaco, Napoli, Bari, Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Londra, Valencia, Lamezia Terme. Per maggiori informazioni e per conoscere i collegamenti e le compagnie attualmente operative visita il sito istituzionale.

Porto di Trieste

Un ruolo vitale a Trieste è svolto sicuramente dal suo porto con i collegamenti e i servizi ferroviari. Trieste, infatti, è il più importante porto ferroviario del Sud Europa, dotato di 70 km di binari che servono tutte le banchine e rendono possibile la composizione dei treni direttamente nei terminali. Raggiungibile percorrendo in auto la E61, imboccando via Commerciale e seguendo le indicazioni per il Porto, i servizi ferroviari sono veramente numerori. Trieste è una città portuale che insieme a Venezia ed Ancona rappresenta uno dei punti di partenza principali per viaggiatori tra l’Europa sud e il Mediterraneo est. Tra i collegamenti via mare ricordiamo quelli con Durazzo (Albania) e Lussinpiccolo, Parenzo e Rovigno (Croazia), Igoumenitsa e Patrasso (Grecia), Corfu (Isole Ionie), Ancona (Italia) e Pirano (Slovenia). Le linee marittime tra Trieste e le possibili destinazioni sono garantite esclusivamente da Liberty Lines che mette a disposizione 25 corse settimanali di durata compresa tra 40 min e 4 h 05 min.