Bus a Trieste: le linee e gli orari nei giorni feriali e festivi

A Trieste ad occuparsi dei trasporti urbani è Trieste Trasporti S.p.A, un'azienda che offre collegamenti in città e nelle zone limitrofe grazie alle 80 linee distribuite su tutto il territorio. Tra le linee messe a disposizione degli utenti ricordiamo:

via Svevo-Stazione Centrale; Linea Tranviaria : Villa Opicina-Piazza Oberdan; Conconello-Stazione Centrale; Villa Carsia-Piazza Oberdan; Piazza Perugino-Roiano; Piazzale Gioberti-Grigano; Muggia-Lazzaretto; Roiano-Valmaura; Piazzale Gioberti-Largo Irneri; Piazzale Valmaura-Piazza Tommaseo; Ferdinandeo-Piazza della Borsa; Borgo S. Pelagio-Piazzale Gioberti-Ex O.P.P.; Cattinara-Raute; Via Cantù-Piazza Oberdan; Piazza Oberdan-Campo Marzio.

Per conoscere le altre 65 linee ed avere maggiori dettagli clicca qui.

Linee serali e notturne

Inoltre, dopo le ore 21.00, alcune delle linee diurne vengono sostituite dalle linee serali A-B-C-D con capolinea in piazza Goldoni. Nel dettaglio:

A: Cattinara (Ospedale)-Campi Elisi;

B: Longera-Sottoservola;

C: Valmaura-Barcola-Altura;

D. via Cumano-Campo Marzio.

Infine, presenti le linee notturne (Linee X). Le corse delle linee X sono state assorbite dalle seguenti linee:

linea A (Cattinara-viale dei Campi Elisi-piazza Goldoni);

linea B (Sottolongera-Servola-piazza Goldoni);

linea C (Altura-Valmaura-Barcola-piazza Goldoni);

linea C (Cattinara-Altura-via di Campanelle-piazza Goldoni);

linea 4 (Villa Carsia-Opicina-piazza Oberdan);

linea 20 (Muggia-piazza della Libertà);

linea 26 (Chiadino-largo Osoppo);

linea 28 e, durante i giorni festivi, linea 30 (Cologna-piazza Tommaseo);

linea 42 (Prosecco-piazza Oberdan);

Per ogni singola tratta è possibile consultare un libretto dettagliato con i percorsi e gli orari che possono cambiare in base ai giorni di percorrenza (feriali e festivi). Per conoscere le variazioni di orario delle tratte e la disponibilità di ogni singola linea durante i giorni festivi clicca qui.