Taxi a Trieste: informazioni e numeri utili

In qualche modo, sembra che le origini del servizio taxi si possano far risalire al XIX secolo; in precedenza all'invenzione dell'automobile un servizio simile era quello fornito dalle storiche carrozze trainate da cavalli. Ma in realtà, l'idea di utilizzare l'automobile per un servizio pubblico nasce in Germania, precisamente a Stoccarda nel 1896, per iniziativa della ditta di trasporti Friedrich Greiner.

Cos'è e come funziona il servizio taxi?

Il taxi è un veicolo che effettua un servizio trasporto di passeggeri pubblico su piazza a pagamento, ovvero su stazionamento in apposite aree pubbliche, specificatamente in città, con alla guida un autista, definito appunto tassista o taxista. A differenza del trasporto pubblico di linea, dove il percorso e le fermate di salita e discesa sono decisi dall'ente locale affidatore del servizio o dal gestore della linea ferroviaria e di autobus, il servizio offerto dal taxi è definibile come "porta a porta". Il tassista in sosta nel parcheggio, può essere contattato anche telefonicamente o via radio, acquisisce la richiesta dell'utente, lo preleva all'indirizzo concordato e lo trasporta alla destinazione richiesta. Solitamente, il servizio di taxi viene offerto con l'utilizzo di autovetture normali che devono possedere delle caratteristiche di robustezza, economicità di gestione e comodità di carico adeguate.

Norme

In Italia il taxi deve avere delle caratteristiche ben precise. La colorazione esterna, secondo le indicazioni del D.M. 19/11/1992, deve essere bianca, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31/12/1992; in caso contrario, essendo la norma non retroattiva, i veicoli immatricolati precedentemente a tale data possono continuare ad avere diversa colorazione. Da notare che il regolamento nazionale prescrive solo la colorazione, mentre l'esposizone di tabelle e/o distintivi sono regolamentati da direttive e regolamenti locali.

Con la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) sono state definite le norme per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente e autovettura). La Regione Friuli Venezia Giulia con la legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) ha definito le norme per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente e autovettura). La Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito quasi integralmente tali norme nella legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, emanando nel contempo uno schema-tipo di regolamento comunale approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 (modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680) che precisa la disciplina dell'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente che i Comuni devono adottare negli ambiti territoriali di loro competenza.

Le principali disposizioni contenute nella suddetta legge sono quelle relative all'istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ai servizi stessi, alla disciplina delle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per l'esercizio delle attività (figure giuridiche), alla trasferibilità delle licenze, alla sostituzione alla guida, all'elenco degli obblighi dei titolari di licenza e alle caratteristiche delle autovetture.

Servizio taxi a Trieste

Oggi un aiuto alla categoria dei tassisti arriva dall'utilizzo dei moderni GPS e dei navigatori satellitari che stanno man mano sostituendo quello che era in passato il risultato di una continua pratica sul campo; la conoscenza dei percorsi migliori e la recente esplosione di app specifiche per raccogliere prenotazioni e gestire il lavoro ha sicuramente migliorato l'efficienza di questo lavoro. Ecco dei servizi disponibili a Trieste:

